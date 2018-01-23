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23.01.2018

"Оскар" по-украински: Какие ленты вошли в длинный список кинопремии "Золотая Дзыга" и о чем они

Источник: 112.ua

Национальная кинопремия "Золотая Дзыга" объявила длинный список номинантов. В этом году в него вошли 59 лент. Краткий список ожидается в феврале, ну, а, собственно, победителей в 18 номинациях планируют назвать 20 апреля.

Что это за премия?

Наверное, сейчас уже нет человека, который не знал бы, что такое "Оскар". Да, ежегодная премия Американской академии кинематографического искусства и науки, которая присуждается деятелям киноискусства за их вклад в создание кино, считается одной из старейших наград в этой отрасли (основана в 1929 году).

С течением времени аналоги "Оскара" появились во многих странах: Великобритания – BAFTA, Франция – "Сезар", Германия – "Лола" и т.д. "Золотая Дзыга" - это ничто иное как ответ Украинской киноакадемии на международную практику: единственная национальная премия в области кино, которая присуждается за профессиональные достижения в развитии украинского кинематографа, начиная с 2017 года.

Правила отбора

Процесс определения ее номинантов мало в чем отличается от определения претендентов на уже упомянутый "Оскар". Податься на награду могут "любые физические и юридические лица, являющиеся авторами произведения или обладающие достаточным объемом имущественных прав" на него. Прием заявок и участие в конкурсе бесплатные. Единственное, что обязательно, – премьера киноработы, которая подается на премию, должна проходить в период с 1 января до 31 декабря предыдущего года включительно.

После завершения приема заявок члены Украинской киноакадемии путем голосования формируют длинный список номинантов, затем – короткий, победителей же объявляют во время торжественной церемонии, которая традиционно проходит 20 апреля.

Номинации и главный приз

А вот количество номинаций в украинской национальной кинопремии, в отличие от "Оскара", значительно меньше: на момент основания было определено всего 14 категорий, в этом году к ним добавили еще четыре. В частности, ленты соревнуются за звание "Лучший фильм", "Лучший режиссер" (премия имени Юрия Ильенко), "Лучший актер в главной роли", "Лучшая актриса в главной роли", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший оператор-постановщик", "Лучший художник-постановщик", "Лучший сценарист", "Лучший композитор", "Лучший документальный фильм", "Лучший анимационный фильм", "Лучший игровой короткометражный фильм", "Лучший художник по гриму", "Лучший художник по костюмам", "Лучший звукорежиссер". Кроме этого, также вручаются в рамках "Золотой Дзыги" специальная премия "За вклад в развитие украинского кино" и премия зрительских симпатий.

Главный приз кинопремии – статуэтка с золотой юлой, символом стремительности, безостановочного развития и бесконечности.

Примечательно, дизайн статуэтки разработал украинский художник Назар Билык. Автор описал ее так: "Основным элементом композиции является кадр с кинопленки, золотой четырехугольник, который динамично вращается, олицетворяя кинематограф. По форме статуэтка напоминает юлу, огонь, росток, которые являются символами развития и обновления национального кино".

Какие ленты вошли в длинный список "Золотой Дзыги"

Прием заявок на кинопремию "Золотая Дзыга" в текущем году завершился 15 января. Всего на конкурс подали 77 лент. Накануне вечером члены Киноакадемии огласили свой вердикт: "В длинный список вошли 59 киноработ: 16 полнометражных, 22 короткометражные игровые, 13 документальных и 8 анимационных".

Конечно, основное внимание общественности приковано больше к полнометражным картинам, поскольку именно эти киноработы будут соревноваться за первенство в большинстве из названных выше номинаций "Золотой Дзыги".

Вполне вероятно, что больше всего шансов войти в короткий список номинантов и получить премию среди них у фильмов "Иней" Шарунаса Бартаса, "Кроткая" Сергея Лозницы, "Припутни" Аркадия Непиталюка, "Уровень черного" Валентина Васяновича, которые уже были отмечены на Одесском или же Каннском фестивалях, а также у лент "Киборги" Ахтема Сеитаблаева, "Граница" Петра Бебьяка, "Стремглав" Марины Степанской, "Dzidzio Контрабас" Олега Борщевского, "Червоный" Зазы Буадзе и "Чужая молитва" Ахтема Сеитаблаева, которые в 2017 году были самыми ожидаемыми.

Итак, напомним, о чем этот десяток фильмов.

"Иней" Шарунаса Бартаса

 

Военная драма о вооруженном конфликте на востоке Украины. В центре сюжета молодой литовец Рокас. Однажды ему выпадает неожиданная возможность побывать в Украине и увидеть (и понять) настоящую оккупацию и войну. Вместе с гуманитарным конвоем парень направляется из Литвы в Украину, где судьба сводит его с двумя военными журналистами. Реальность оказывается намного жестче романтических представлений молодого литовца, бросая его в водоворот войны. В дальнейшем трио будет вынуждено преодолеть свои психологические границы и построить крепкие отношения. Они не соглашаются ни с чем, кроме своего желания быть там, где они есть, каждый по собственным причинам. На разрушенной оккупантами территории Рокас находит свою настоящую любовь.

Лента была отмечена в 2017 году на Одесском международном кинофестивале.

"Кроткая" Сергея Лозницы

Драма по мотивам одноименного рассказа Федора Достоевского. Действие фильма происходит в наши дни. Женщине на почте возвращают посылку, которую она отправляла некоторое время назад мужчине, отбывающему срок наказания за преступление, которого он не совершал. Несчастная женщина, глубоко расстроенная, решает ехать к нему, чтобы узнать, что случилось...

В прошлом году ленту отметили на Каннском международном кинофестивале, кроме этого, она была включена в длинный список премии Европейской киноакадемии.

"Припутни" Аркадия Непиталюка

Социальная драма, основанная на пьесе Романа Бугорка "Центр". В ней говорится о судьбе трех женщин, а именно: бабушки, дочки и внучки, чьи судьбы переплетены, а жизнь наполнена трудностями и одиночеством. Действие картины происходит в заброшенном жильцами селе Припутни в течение одних суток, которые кардинально меняют жизнь всех героев.

Фильм был отмечен в 2017 году на Одесском международном кинофестивале, а также Международном кинофестивале о гуманитарных проблемах человечества (Болгария).

"Уровень черного" Валентина Васяновича

Документальная драма. В центре сюжета свадебный фотограф Костя. На пороге 50-летия герой понимает, что все, что он любил и к чему был привязан, уходит навсегда. Хотя таких вещей в его жизни не так уж и много: парализованный после инсульта отец, подруга - стилист свадебного журнала, старый кот, слайды, на которых он молод и счастлив. Костя всю жизнь фотографирует чужое счастье. Для него это обычная рутина.

Лента была отмечена в 2017 году на Одесском международном кинофестивале, Международном кинофестивале в Коттбусе, а также была выдвинута Украиной на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

"Стремглав" Марины Степанской

Психологическая драма. В центре сюжета киноленты любовь двух молодых людей. Действие происходит в современной Украине. Катя была участницей Майдана, где познакомилась со своим женихом, немецким журналистом. Антон – музыкант, который учился в Швейцарии, но вернулся оттуда, имея алкогольную зависимость, которую лечил под Киевом. Судьбы этих двух 27-летних украинцев пересеклись, и все изменилось...

Примечательно, что этот фильм был представлен к участию в отборе на выдвижение фильма от Украины на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

"Граница" Петра Бебьяка

 

Словацко-украинский триллер. В основе сюжета лето 2007 года за несколько месяцев до вступления Словакии в Евросоюз. Здесь показана жизнь на границе между двумя странами в этот период со всеми перипетиями, коррупционными схемами и поборами.

"Киборги" Ахтема Сеитаблаева

Военная драма, основанная на реальных событиях. Фильм является историей об украинских военных, защитников донецкого аэропорта, которых прозвали "киборгами". В частности, рассказывается о двух неделях трудной жизни охранников ДАПу, стратегически важного объекта для Украины во время войны на Донбассе.

"Чужая молитва” Ахтема Сеитаблаева

Историческая драма. В оккупированном фашистами Бахчисарае в помещении детского сада от карательного отряда прячется около двадцати еврейских детей.

Узнав об этом, бывшая воспитательница детсада, молодая крымскотатарская девушка Саидэ, решает им помочь. Она собирает для них еду, готовит, лечит, всячески о них заботится, хотя отношения с детьми и прежде всего с их неформальным лидером, 11-летним Ицхаком, налаживаются не сразу. Саидэ сознательно рискует, ведь знает, что каждого, кто помогает евреям, ждет смертная казнь.

Проходят годы, война забывается, Саидэ уже нет в живых. Но в разных уголках Земли, от Израиля до Сахалина, есть люди, в сердцах которых живет благодарность этой великой женщине и ее материнскому сердцу.

"Червоный" Зазы Буадзе

Исторический боевик, действия которого разворачиваются в 1947 году. Воин УПА Червоный попадает в страшную мясорубку сталинских лагерей, где он должен пройти сквозь ад и нечеловеческие условия каторги, преследование криминальных главарей, подлость, предательство и отчаяние. Он находит в себе силы противостоять репрессиям начальника лагеря и делает отчаянную попытку вырваться на свободу, подняв первое восстание в лагере.

Лента была представлена к участию в отборе на выдвижение фильма от Украины на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

"Dzidzio Контрабас" Олега Борщевского

Комедия о приключениях тройки друзей, которые решили заняться незаконной деятельностью – переводом контрабанды в соседние государства. Но возникает серьезная проблема: недавно на границе ужесточены правила для путешественников, перемещаемых между государствами. И начинается самое интересное...

Напомним, в прошлом году в номинации "Лучший фильм" победила лента "Гнездо горлицы", она и получила Первую национальную кинопремию "Золотая Дзыга". Наград также удостоились четверо актеров, сыгравших в фильме.

Режиссер фильма "Гнездо горлицы" Тарас Ткаченко одержал победу в номинации "Лучший режиссер" и также получил свою "Золотую Дзыгу".

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