Остается единственный серьезный шантаж: России предрекли печальные последствия из-за ее конфликта с Западом

Источник: Апостроф

Российский блогер и финансист Слава Рабинович считает, что Россию ждет неминуемое поражение в новой холодной войне, которое она будет оттягивать ядерным шантажом.

"Путинская ОПГ, представляющая РФ, хотела холодную войну, и она ее получила. Но она получит и результат этой холодной войны, который наступит рано или поздно. И это будет в той или иной вариации повторение результата предыдущей холодной войны. Тот результат мы все прекрасно помним", - намекнул Рабинович на распад Советского Союза.

Он считает, что выиграть противостояние с Западом Россия не может чисто по объективным показателям.

"Россия может пыжиться, тужиться и говорить все что угодно, но это не имеет никакого значения, ничего общего с реальностью, потому что Россия представляет из себя менее 2% мирового ВВП. Более того, темпы роста российской экономики или отрицательные, то есть рецессия, или ноль, или что-то ниже одного процента. Во всяком случае, даже близко не приближаются даже к средним темпам роста развивающихся стран. Соответственно, экономика России является отстающей. И это очень плачевно закончится для жителей РФ, потому что таким образом наступит глобальный крах", - написал блогер.

Тем не менее, отмечает блогер, руководство России будет использовать против мира ядерный шантаж.

"К огромному сожалению для всего мира, у России есть арсенал с ядерным оружием. И это единственный серьезный шантаж Кремля. Только этим ядерным арсеналом путинская ОПГ может продолжать шантажировать мир, в том числе США, точно так же, как советская ОПГ шантажировала весь мир во время холодной войны", - продолжил Рабинович.