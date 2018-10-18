Осталось 12 лет. Катастрофическое таяние полюсов

Источник: Корреспондент.net

Из-за глобального потепления площадь почти всех ледников мира сокращается, а некоторые из них уже полностью исчезли. В NASA накануне заявили о практически полном исчезновении многолетнего арктического ледяного покрова.

Ученые выпустили доклад, в котором говорится, что у человечества осталось 12 лет, чтобы остановить непоправимый ущерб в связи с потеплением. Тем временем, один из самых главных ледников Антарктиды "запел" о своем состоянии. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Ужасающие песни Антарктиды

16 октября ученые, много лет изучающие поведение ледника Росса в Антарктиде, опубликовали статью в Geophysical Research Letters, в которой рассказали об интересном феномене.

Ветры, дующие постоянно в этой области материка, заставляют снег и лед вибрировать и генерировать почти постоянные "звуки", которые геофизики могут использовать для удаленного мониторинга состояния ледника.

Ледник Росса - самый крупный шельфовый ледник Антарктиды, он расположен на Территории Росса и выдается в одноименное море Росса.

Подпитывается этот ледник льдами, приходящими с Трансантарктических гор, подпирая окружающие материковые льды и не давая им сползать в океан. Если эти прибрежные ледники разрушатся, скорость таяния всего антарктического льда резко вырастет. Поэтому отслеживать состояние шельфа крайне важно.

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На фоне глобального потепления ученые постоянно ведут мониторинг различных антарктических ледников, отслеживая их перемещение, толщину и поведение.

В рамках изучения свойств ледника Росса американские ученые установили 34 сверхчувствительных сейсмических датчика под поверхностью снега, чтобы отслеживать вибрации ледника, изучать его структуру и движения.

Ледник Росса до сих пор считался относительно стабильным по сравнению с другими ледниками западной Антарктиды, которая особенно подвержена таянию льдов.

Но в последнее время баланс между количеством растаявшего и накопившегося льда стал постепенно сдвигаться в сторону от стабильного уровня, что создает угрозу коллапса ледника, как это уже происходило с другими ледниками, например с ледником Ларсен B.

Изучая данные с датчиков ученые обнаружили странный эффект - поверхность снега постоянно создает вибрации. Они обнаружили, что вблизи самых массивных дюн снежный покров создает нечто, напоминающее грохот, или удары в огромный барабан.

Ускорив записанную вибрацию, ученые синтезировали звук, который кому-то может напомнить озвучку для фильмов ужаса.

Ученые заметили, что вибрации меняются вместе с условиями окружающей среды - когда во время сильных бурь перестраиваются снежные дюны, или если меняется температура поверхности.

К примеру, снижение частоты вибрации говорит о том, что под поверхностью происходит таяние льдов.

Катастрофическое состояние Арктики

11 октября в лаборатории реактивного движения NASA заявили о практически полном исчезновении многолетнего арктического ледяного покрова.

Оказалось, что свыше 70 процентов арктического ледяного покрова теперь являются сезонным явлением. Это означает, что лед тает летом, и растет зимой. При этом сезонный лед гораздо более восприимчив к атмосферным условиям.

Что касается общей площади "старых" ледяных льдов, то она сократилась до двух миллионов квадратных километров.

Рост температуры окружающей среды вызывает глобальную катастрофу и ведет к гибели арктической экосистемы. Это касается не только многих видов животных, но также и уникальных микроорганизмов, отметили в NASA.

Таяние полюсов ускоряется

Треть всего побережья в мире находится в зоне вечной мерзлоты. Последние исследования показали, что скорость таяния антарктических пластов льда ускорилась в три раза за последние пять лет.

Ученые отмечают, что если в ближайшее десятилетие не будут приняты меры, растаявший лед может прибавить более 25 сантиметров к общему увеличению уровня моря в мире к 2070 году. Таким образом, в целом уровень моря может вырасти на 3,5 метра.

Согласно данным, опубликованным американской Академией наук, темп ежегодного повышения уровня Мирового океана растет не стабильно.

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Если эта тенденция сохранится, то предыдущие прогнозы относительно подъема воды в Мировом океане - 30 сантиметров к 2100 году - можно будет смело умножить как минимум на два.

Как отметил руководитель научной группы профессор Стив Нерем из университета Колорадо, этот рост может удвоить общий рост уровня моря к 2100 году, по сравнению с прогнозами о том, что рост будет постоянным.

Ледниковый щит Антарктиды имеет гигантские размеры. Белый континент накрыт слоем льда толщиной до четырех километров. Антарктиду называют морозильником планеты - она хранит 90 процентов всей пресной воды на Земле.

Последние данные проекта IMBIE (The ice sheet mass balance inter-comparison exercise), опубликованные на прошлой неделе в журнале Nature, показали, что с 1992 года Антарктида потеряла почти три триллиона тонн льда.

Совокупные данные по 24 параметрам указывают, что темпы сокращения массы льда в Антарктиде утроились с 2012 года. Если до 2012 года ежегодно таяло 76 миллиардов тонн льдов Антарктиды, то в последние годы этот показатель увеличился до 219 миллиардов.

Норвежские ученые, изучающие изменения климата в Арктике, с тревогой констатируют, что Арктика стремительно освобождается ото льда - даже зимой. Изменения, происходящие в акватории Северного Ледовитого океана в Арктике столь глубоки, что можно говорить о начале новой геологической эры, заявляют ученые.

Ларс Смедсрюд, профессор Бергенского университета, отмечает, что еще до недавнего времени Северный Ледовитый океан быстро замерзал зимой. Но сейчас все изменилось. Баренцево море уже стало терять большую часть льда зимой, и, судя по всему, подобное ожидает и большие части океана.

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Американская организация Национальный центр изучения снега и льда отмечает, что морские льды в Арктике достигли максимальных величин 17 марта. Тогда ледяной покров составлял 14,48 миллионов квадратных километров. За те 40 лет, что ведутся измерения с помощью спутников, это второй наихудший показатель.

За последние четыре года ледяной покров океана постоянно сокращается. Прошлой зимой температура во всем Северном Ледовитом океане была на четыре градуса выше, чем обычно. А температура воздуха - на семь.

Ученый полагает, что уже в 2020-е годы многие моря Северного Ледовитого океана будут совершенно свободны ото льдов летом. Климатические изменения означают серьезную встряску для всей экосистемы и проблемы для народностей, живущих во льдах.

В случае продолжения потепления большие объемы метана, которые сейчас заморожены в сибирских льдах, окажутся на поверхности. И это будет означать дальнейшее потепление на земном шаре.

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Кроме того, после аномально теплого лета 2016 года в Якутии началась эпидемия сибирской язвы в связи с таянием вечной мерзлоты, в которой находился возбудитель.

Ученые говорят о том, что до конца этого века Северный Ледовитый океан может освободиться ото льда. Сейчас летом в океане лишь 4,5 миллиона квадратных километров льда, а еще в 1980-е года льды покрывали территорию почти в восемь миллионов.

Осталось 12 лет

Проблему глобальных изменений климата больше нельзя откладывать на потом, предупреждают ученые. Действовать нужно прямо сейчас - иначе непоправимый ущерб для экосистем планеты может быть нанесен уже к 2030-му году, то есть через 12 лет.

Таков основной вывод специального доклада, подготовленного Межправительственной группой экспертов по изменению климата.

Несколько сотен экспертов со всего мира готовили доклад три года. Они изучали уже опубликованные работы по этому вопросу.

Научный консенсус не оставляет сомнений: глобальное изменение климата - реальность, и вызвано оно в первую очередь действиями человека и выбросами парниковых газов.

Однако у человечества все еще есть шанс удержать повышение температуры на допустимом уровне. Но для этого недостаточно снизить объем выбросов парниковых газов. Его необходимо свести к нулю не позже середины 21 века.

Это означает полный отказ от сжигания угля, нефти и газа. То есть перевод всей глобальной экономики на принципиально новые рельсы. Кроме того, всей планете потребуется кардинально пересмотреть принципы землепользования, сельского хозяйства, градостроительства и промышленности в целом.

Раньше было принято считать, что мы в состоянии справиться с последствиями повышения средних температур на 2 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. Однако, как следует из доклада, даже повышение на 1,5 градуса может быть критичным.

И при нынешних темпах выбросов это неизбежно должно случиться очень скоро, где-то между 2030 и 2052 годом, говорится в докладе.

Чтобы удержаться в намеченных рамках и полностью реформировать энергетическую систему, нужно очень и очень много денег - примерно 2,5 процента от совокупного мирового ВВП. Или - в абсолютных цифрах - по 2,4 триллиона долларов ежегодно на протяжении 20 лет.