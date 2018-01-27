"Остановите войну Эрдогана": В Кельне тысячи курдов вышли на митинг против операции турецких войск на севере Сирии

Источник: 112.ua

В субботу, 27 января, тысячи курдов вышли на улицы немецкого Кельна, чтобы выразить свой протест против операции турецких войск на севере Сирии. Акцию охраняют около двух тысяч полицейских.

По данным местной полиции, утром на протест вышли не менее 7 тысяч. Ожидается, что до конца дня число курдских протестующих возрастет до 20 тысяч.

Демонстранты несли плакаты с надписями "Террорист Эрдоган", "Диктатор Эрдоган", "Остановите войну Эрдогана!", "Свободу Курдистану!" Кроме того, в толпе была замечена запрещенная в Германии символика группировки "Рабочая партия Курдистана" (РКК), которая в ФРГ считается террористической организацией.

Те, кто выступал на мероприятии с речами, требовали немедленного прекращения "брутального нападения турецких военных".

Организатором акции выступила курдская организация Nav-Dem, которую немецкие спецслужбы считают приближенной к РКК.

Полиция опасается возможных столкновений между участниками акции и националистически настроенными турками. Учитывая это, за соблюдением порядка во время митинга следят не меньше двух тысяч полицейских, заверили местные правоохранители.

Также городской голова Кельна Генриетте Рэкера призвала митингующих не поддаваться на провокации.