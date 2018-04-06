Освобожденным из плена украинцам выплатят по 100 тыс. грн только после проверки СБУ

Источник: Українські новини

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет Министров выплатит по 100 тыс. гривен помощи только тем освобожденным из плена украинцам, которые пройдут проверку Службой безопасности Украины.

Об этом он заявил на заседании правительства.

"Правительство зарезервировало средства, но выплачивать мы можем их только тогда, когда нам специальные службы дадут верифицированных людей, что на этих людях нет вины перед нашим государством. Тогда мы эти деньги перечислим. Поэтому мы ждем сегодня специальную информацию, я так понимаю, что проверка эта завершается, она, очевидно, требует определенного времени, потому что не все так просто. После этого эти люди получат деньги, как только будет верифицировано, что это те люди, которые достойны получать поддержку государства", - сказал он.

При этом, согласно ответу Министерства социальной политики на запрос Українських Новин, Служба безопасности Украины включила в список освобожденных 27 декабря 2017 года и 24 января из плена боевиков украинцев 75 человек для выплаты им по 100 тыс. гривен помощи.