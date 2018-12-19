От пассивного курения можно умереть: Супрун рассказала о вреде табачного дыма

Источник: Українські новини

Из семи миллионов человек, которые ежегодно умирают от табачной эпидемии, 13% вообще не курят.

Об этом и. о. главы Минздрава Украины Ульяны Супрун сообщила на своей странице в Facebook.

"Вдыхать табачный дым без курения может казаться не так страшно, особенно тем, кто курит и считает, что берет весь "удар" на себя. Но из семи миллионов людей, которые ежегодно умирают от табачной эпидемии, 890 тысяч не курят. Они становятся жертвами вторичного дыма", — написала и. о. министра.

По ее словам, у взрослых пассивных курильщиков табачный дым вызывает серьезные сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, в частности ишемическую болезнь сердца и рак легких. А у грудничков он может вызвать внезапную смерть, предупреждает Супрун.

Исполняющая обязанности главы Минздрава рассказала, что сигаретный дым содержит более четырех тысяч компонентов, среди которых угарный газ, никотин и его производные, смола, котинин, полоний, кадмий, полициклические ароматические углеводы и другие соединения. Многие из них являются канцерогенами, то есть способствуют возникновению злокачественных опухолей.