05.01.2018
От рака поджелудочной железы умерла супруга писательницы Елизабет Гилберт
Источник: Українські новини
Американская писательница Элизабет Гилберт объявила о смерти лучшей подруги и жены на своей странице в "Инстаграме". Райа Элиас умерла от рака поджелудочной железы, который обнаружили у неё весной 2016 года. Об этом Гилберт написала в своем Instagram.
Элизабет Гилберт долгое время была замужем за Хосе Нуньесом, но после того, как её лучшей подруге Райе Элиас поставили смертельный диагноз, писательница приняла решение вступить в брак с ней.
Спустя полгода после церемонии Райа скончалась .
"Спасибо, что позволила мне пройти с тобой прямо к берегу реки. Это была величайшая честь в моей жизни. Я бы сказала тебе: "Покойся с миром", — но ты всегда находила покой скучным", - сообщила писательница.
Новости раздела
Мир
04.01.2018
США и Южная Корея отказались от маневров во время зимней Олимпиады
В ходе телефонного разговора президенты США и Южной Кореи договорились способствовать безопасному и успешному проведению Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.
Мир
04.01.2018
При атаках вблизи Дамаска погибли около 30 мирных жителей
Нападения на подконтрольные повстанцам территории совершили наземные войска президента Сирии Башара Асада при поддержке авиации России, сообщает Сирийский наблюдательный совет по правам человека.
Мир
03.01.2018
Свадьба принца Гарри заработает для Британии до 500 млн фунтов
Свадьба принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл может обеспечить дополнительные 500 млн фунтов стерлингов для экономики Великобритании.
Мир
03.01.2018
В Израиле предварительно одобрили смертную казнь для террористов
Для того чтобы документ был окончательно принят, необходимо проведение еще трех раундов голосования.
Мир
03.01.2018
Венгрия и Польша стремятся расширить свое влияние в Евросоюзе
На встрече в Будапеште премьер-министры Польши и Венгрии отметили важную роль Вышеградской четверки в ЕС, а также подвергли критике миграционную политику Брюсселя.
Мир
02.01.2018
Болгария не отменит сделку с РФ по обслуживанию истребителей МиГ
Ранее соглашение между Минобороны Болгарии и российской корпорацией "МиГ" было приостановлено из-за жалобы украинской компании "Укринмаш". Сумма сделки оценивается в 50,2 млн долларов.
Мир
02.01.2018
Протесты в Иране: джина выпустили из бутылки
Акции протеста в разных городах страны, организованные сторонниками радикального духовенства Ирана, переросли в массовые митинги против экономической ситуации и власти мулл и аятолл.
Мир
01.01.2018
Звезды Голливуда запустили кампанию по борьбе с сексуальным насилием
Выдающиеся актрисы, включая Мэрил Стрип и Риз Уизерспун, писатели и режиссеры создали фонд для сбора средств на юридическую поддержку жертв сексуальных домогательств.
Мир
01.01.2018
Польша сменила Украину в Совбезе ООН
Польша будет выполнять функции члена Совбеза ООН в течение двух лет.
Мир
01.01.2018
2017 год испортили войны, ложь и несправедливость, - Папа Римский
Понтифик выступил с предновогодней проповедью
Мир
30.12.2017
В Россию не пустили сенатора США
Сенатор активно поддерживает меры по противодействию России.
Мир
30.12.2017
Навального окончательно не пустили на выборы в РФ
Сам Навальный организовывает забастовку избирателей.
Мир
30.12.2017
Немецкие "волчата" в Литве требуют компенсации от Берлина
В 2015 году немецкие сироты, оказавшиеся в результате хаоса Второй мировой войны на территории Литвы, получили право на компенсацию от ФРГ. Однако сумму компенсации они считают слишком маленькой.
Мир
30.12.2017
Студенты вышли на протестный митинг в столице Ирана
В соцсетях распространяется запись, на которой видны столкновения протестующих с полицией в Тегеране. Ранее власти Ирана предостерегали граждан от участия в митингах в столице.
Мир
30.12.2017
Год Собаки: Чего ожидать и чего опасаться в 2018 году
В целом следующий год обещает быть удачным во многих сферах жизни, однако стоит помнить, что удача будет улыбаться лишь тем, кто обладает теми же качествами, что и его покровительница желтая земляная Собака. В первую очередь, речь идет о честности и преданности
Мир
30.12.2017
Польша одобрила строительство стены на границе с Украиной
Забор протяженностью свыше тысячи километров установят вдоль скоростных автодорог в непосредственной близости к границе
Мир
29.12.2017
Трамп: Следствие докажет мою невиновность
Президент надеется, что расследование покажет его непричастность к "сговору с РФ".
Мир
29.12.2017
Представитель НАТО в Украине: Альянс не боится РФ
Александр Винников подчеркнул, что любая атака России будет отбита, так как НАТО усилило присутствие на востоке.
Мир
29.12.2017
В Нью-Йорке в результате пожара в жилом доме погибли 12 человек
Сообщается также о более десяти пострадавших
Мир
29.12.2017
Трамп отреагировал на данные разведки США о поставках Китаем нефти в КНДР
Ранее разведка США сообщила, что с октября китайские суда около 30 раз нелегально переливали нефть на корабли КНДР
Мир
28.12.2017
Alekseev отозвал заявку от участия в украинском нацотборе на "Евровидение-2018" и решил представить Беларусь, - СМИ
Певец официально подал заявку на участие в белорусском отборе
Мир
28.12.2017
Опрос: немцы назвали политика - главного неудачника 2017 года
Согласно опросу института Kantar Emnid, канцлер ФРГ Ангела Меркель - на третьем месте в антирейтинге немецких политиков. Неудачницей ее назвали 53 процента опрошенных.
Мир
28.12.2017
Навальный обжаловал решение ЦИК в Верховном суде
Российский оппозиционер Алексей Навальный обратился в Верховный суд с просьбой признать незаконным решение ЦИК не допускать его на президентские выборы 2018 года.