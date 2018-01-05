От рака поджелудочной железы умерла супруга писательницы Елизабет Гилберт

Источник: Українські новини

Американская писательница Элизабет Гилберт объявила о смерти лучшей подруги и жены на своей странице в "Инстаграме". Райа Элиас умерла от рака поджелудочной железы, который обнаружили у неё весной 2016 года. Об этом Гилберт написала в своем Instagram.

Элизабет Гилберт долгое время была замужем за Хосе Нуньесом, но после того, как её лучшей подруге Райе Элиас поставили смертельный диагноз, писательница приняла решение вступить в брак с ней.

Спустя полгода после церемонии Райа скончалась .

"Спасибо, что позволила мне пройти с тобой прямо к берегу реки. Это была величайшая честь в моей жизни. Я бы сказала тебе: "Покойся с миром", — но ты всегда находила покой скучным", - сообщила писательница.