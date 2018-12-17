От торговли людьми пострадали 223 украинцев - МВД

По словам Аброськина, большинство пострадавших - женщины. Кроме того, среди жертв было выявлено 18 детей.

"За 11 месяцев 2018 года Национальная полиция Украины установила и оказала помощь 223 потерпевшим от преступлений в сфере торговли людьми. Среди пострадавших - 135 женщин и 18 детей", - отметил он.

Всего с начала 2018 года полицейские выявили 276 уголовных правонарушений (в 2017 году - 321 факт), предусмотренные ст. 149 Уголовного кодекса Украины (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека).

"В 173 уголовных процессах по этой статье 109 злоумышленникам сообщено о подозрении. Из них 47 находятся под стражей", - добавил Аброськин.