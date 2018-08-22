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22.08.2018

От Украины до дела Скрипалей: какие санкции США ввели в отношении России

Источник: DW

22 августа вступила в силу первая часть санкций США в отношении России за нарушение запрета применения химического оружия. Речь идет о причастности РФ к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ, бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. А через 90 дней США введут дополнительные ограничения - в случае, если Москва не предоставит "убедительные гарантии" того, что больше не будет применять химическое оружие.

Новые санкции являются логичным продолжением политики Вашингтона в отношении Москвы, проводимой в последние пять лет. Вмешательство России в события в Украине с 2014 года и аннексия Москвой Крыма стали катализатором резкого ухудшения отношений США и РФ и введения Вашингтоном многочисленных санкций против РФ. В дальнейшем положение усугубили активная поддержка Москвой режима Асада в Сирии, ухудшившаяся ситуация с соблюдением прав человека и гражданских свобод в России, атаки предположительно российских хакеров и возможное вмешательство Кремля в президентские выборы 2016 года в США, взаимные обвинения в нарушении договоров по контролю над вооружениями. В качестве реакции на реальные и предполагаемые действия Москвы Вашингтон все чаще использует инструмент санкций.

2014 год: первые санкции администрации Обамы

Первый пакет американских санкций был введен президентом США Бараком Обамой в марте 2014 года против граждан России и Украины, "причастных к российскому вторжению в Крым и подрыву суверенитета и территориальной целостности украинского государства". Санкции включали визовые запреты для таких лиц и замораживание их банковских активов. Список постоянно расширялся, а уже 20 марта санкции были введены против банка "Россия", названного "личным банком высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации".

28 марта США прекратили лицензирование экспорта в Россию товаров и услуг оборонного назначения. 3 апреля были приостановлены консультации с Россией в области противоракетной обороны, а также сотрудничество в космической сфере (за исключением проекта Международной космической станции) и по ряду проектов в области мирного атома.

7 мая Вашингтон исключил Россию из торговой программы, позволяющей странам с переходной экономикой беспошлинно экспортировать в США определенные виды товаров.

Второй санкционный пакет относится к июню 2014 года, тогда были введены первые санкции в отношении ключевых секторов российской экономики. Под санкции попали компании "Роснефть" и "Новатэк", государственные Внешэкономбанк и Газпромбанк, основные корпорации российского оборонно-промышленного комплекса. Затем санкционный список был дополнен "Банком Москвы", ВТБ, Россельхозбанком и Объединенной судостроительной корпорацией.

6 августа американские власти запретили поставку в Россию оборудования для глубинной добычи нефти и газа в Арктике, а затем ввели санкции в отношении крупных российских нефте- и газодобывающих компаний. Американским фирмам теперь не разрешается поставлять им товары и технологии, необходимые для освоения месторождений нефти на глубоководных участках и арктическом шельфе и кредитовать их на срок более 90 дней. Санкции США затронули более 90 процентов российского нефтяного сектора и почти всю российскую газодобычу.

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