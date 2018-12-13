От УПЦ КП на Собор прибудут 120 человек

Источник: Корреспондент.net

На Объединительном соборе, который состоится в субботу, 15 декабря, будут присутствовать более 40 архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата.

"Немного более 40 архиереев, плюс еще по два (человека на каждого архиерея)", - сказал он.

Согласно предписанию Вселенского патриарха Варфоломея, каждый архиерей сможет взять с собой на Собор двух человек: клирика, монаха или мирянина. Таким образом, в целом, от УПЦ КП в Соборе примут участие более 120 человек.

Евстратий Зоря подчеркнул, что списки уже составлены.

Пресс-служба Киевской патриархии также сообщает, что на Архиерейском соборе, который сегодня, 13 декабря, прошел в резиденции патриарха Филарета, "было принято решение принять участие в Соборе в составе епископата, представителей клира, мирян и монахов, согласно благословению Святейшего Вселенского Патриарха Варфоломея".