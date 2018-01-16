Отчетом Kroll нас отвлекают от "операции Лолита", – Коломойский

Источник: Українські новини

Игорь Коломойский назвал "непродуманными и неподготовленными" выжимки из отчета Kroll по Приватбанку, который, по его мнению, не отвечает ни на один вопрос и призван лишь отвлечь внимание общественности от других скандалов.

Об этом он заявил в комментарии.

"Гора родила мышь. Явно непродуманные и неподготовленные выжимки из отчета Kroll, не отвечающие ни на один вопрос - это пиар-прикрытие. Этим нас отвлекают от "операции Лолита", либо же от того, как Гонтарева украла и отмыла 1,5 млрд из компании ICU", - сказал Коломойский.

Под "операцией Лолита" Коломойский, судя по всему, имеет в виду скандал с "письмами Порошенко к ФСБ", на которых было написано, что они подвязываются к делу оперативной разработки "Лолита".