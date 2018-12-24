24.12.2018
Отдыхать будем треть месяца: сколько выходных будет в Украине в январе
Источник: Українські новини
В январе 2019 года у украинцев будет 21 рабочий день и 10 выходных. В частности, ожидают двое длинных выходных подряд.
Первые три дня выходных связаны с празднованием Нового года. Так, 1 января 2019 года приходится на вторник. Понедельник, 31 декабря, тоже будет нерабочим, но его рекомендовано отработать в субботу, 29 декабря. Таким образом, украинцы будут отдыхать три дня подряд, начиная с 30 декабря.
Следующие выходные тоже будут длинными - 3 дня, когда украинцы будут праздновать православное Рождество. Праздник выпадает на понедельник, поэтому выходные дни охватят период 5–7 января.
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