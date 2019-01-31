Отец очистил авто от снега своим сыном

Источник: Корреспондент.net

В США молодой отец, столкнувшись с заснеженной машиной, решил подойти к процессу чистки творчески и использовал для этих целей своего сына. Курьезный момент был снят на видео, опубликованном в Сети.

Мужчина обмотал клейкой лентой лодыжки, запястья и талию мальчика, чтобы избежать попадания снега.

В итоге и отцу и сыну удалось изрядно повеселиться.