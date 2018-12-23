Отель "Простоквашино" под Буковелем охватил огонь, есть погибший

Источник: Українські новини

23 декабря в 3:32 спасателям поступило сообщение о пожаре в урочище Дил села Яблуница Яремчанского городского совета в помещении гостиницы "Простоквашино".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС Ивано-Франковской области, передают Українські Новини.

Как выяснилось, огонь охватил здание по всей площади. Расстояние от ближайшего спасательного подразделения к месту пожара составило около 25 километров.

Обслуживающий персонал эвакуировал жителей отеля до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Во время проведения работ по разбору конструкции гостиницы на месте пожара обнаружено тело человека.