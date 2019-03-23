Открытие КПВВ Золотое под угрозой - СЦКК

Источник: Корреспондент.net

Открытие контрольного пункта въезда-выезда Золотое в Луганской области под угрозой: сепаратисты отказались предоставить гарантии безопасности. Об этом в субботу, 23 марта, информирует украинская сторона СЦКК, сообщается на странице пресс-центра штаба ООС в соцсети Facebook.

Как отмечается, с целью улучшения гуманитарной ситуации в регионе украинской стороной было спланировано проведение мероприятий, направленных на открытие и ввод в эксплуатацию КПВВ Золотое.

В связи с этим украинская сторона подготовила все соответствующие документы и прошла необходимые процедуры в отношении строительства, оборудования и подготовки к открытию данного объекта, которое запланировано на воскресенье, 24 марта.

"22 марта 2019 года Вооруженными силами Украины предоставлены гарантии по соблюдению режима прекращения огня во время проведения открытия и дальнейшего функционирования КПВВ в районе населенного пункта Золотое", - подчеркивается в сообщении.

Также сообщается, что СЦКК обратилась к мониторинговой миссии ОБСЕ по вопросу получения дополнительных гарантий безопасности, соблюдения режима прекращения огня от сепаратистов, а также присутствия зеркальных патрулей наблюдателей в этом районе.