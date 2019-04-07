Открытие пункта пропуска Гнутово перенесли

Источник: Корреспондент.net

Реконструкцию контрольного пункта въезда-выезда Гнутово на линии разграничения в Донецкой области продлили до вторника, 9 апреля. Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

Как отмечается, открытие пункта пропуска Гнутово, запланированное на 8 апреля, было перенесено на сутки.

"Завершение реконструкции и возобновлении пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения в КПВВ Гнутово запланировано на 9 апреля", - говорится в сообщении.

Также в командовании ООС призывают граждан учесть данную информацию при планировании своих поездок.