Отложат на годы? Дания тормозит Северный поток-2
Источник: Корреспондент.net
У Северного потока-2 проблемы, теперь из-за Дании. Казалось бы Германия, которая больше всех заинтересована в строительстве нового российского газопровода, благодаря своему авторитету уладила все протесты против Северного потока-2 внутри ЕС. Но позиция Дании может отложить введение в эксплуатацию газопровода в обход Украины на годы.
Чего хотят в Дании
Дания хочет получить от Nord Stream 2 AG – оператора газопровода Северный поток-2 полную оценку экологического воздействия проекта газопровода, который будет проходить через датские территориальные воды.
Гендиректор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в письме правлению компании сообщил, что Дания не дает согласия на прохождение газопровода к северу от острова, и стремится получить оценку по южному маршруту.
Южный маршрут через территориальные воды Дании подпадает под действие закона, который позволяет Копенгагену оценить просьбу о строительстве Северного потока-2 с точки зрения внешней политики и политики безопасности.
Ранее министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил, что российская агрессия против Украины уменьшает шансы того, что Дания позволит немецко-российскому газопроводу Северный поток-2 проходить через ее территориальные воды.
Хотя о полном отказе от проекта или его запрете в Дании пока никто не говорит.
Загвоздка
Компания Nord Stream 2 AG сначала утверждала, что оснований для подготовки еще одной экологической оценки и направления ее на публичные консультации нет. Но Маттиас Варниг в письме правлению компании признает, что трудности есть.
"К сожалению, решение DEA не соответствует нашему мнению и является кристально ясным", - говорит Маттиас Варниг. Он отметил, что Nord Stream 2 AG может обжаловать это решение до 24 апреля 2019 года. Процедура может длиться несколько месяцев и может быть новая апелляция.
"Все вместе это может длиться годы", - предупреждает представитель компании, ответственный за строительство нового газопровода.
Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий поприветствовал решение Датского энергетического агентства.
"Хорошие новости для Украины и стран Трех морей: генеральный директор Nord Stream 2 признал совместные усилия Польши и Дании, способные отсрочить завершение газопровода на годы", - написал он в своем Twitter.
Что это означает?
Дания в конце 2017 года сменила национальное законодательство об использовании континентального шельфа. Из-за этого компания Nord Stream 2 предложила правительству Дании утвердить маршрут за пределами датских территориальных вод. Он обходит остров Борнхольм с северо-запада. Соответствующее заявление на экологическую оценку было подано летом 2018 года. Эти документы были обработаны всеми заинтересованными сторонами. Консультации должны были завершиться в декабре-2018, однако затянулись.
“Сейчас компания Nord Stream 2 должна учесть их результаты, распространив и уточнив экологическую оценку. Однако, не думаю, что это будет продолжаться долго или станет помехой для дальнейшего строительства трубопровода", – объясняет энергетический эксперт Геннадий Рябцев.
Эксперт Института энергетических стратегий Юрия Корольчук считает, что Дания глобально не повлияет на реализацию проекта газопровода из РФ в Германию в обход Украины. По его мнению, Дания также будет брать газ из этой "трубы", так как активное развитие альтернативной энергетики все же не позволяет ей отказаться от традиционных энергоносителей.
"Позиция Дании обусловлена политическими отношениями с США и НАТО. Вокруг Северного потока – 2 есть конфликт между США и Россией", – считает Корольчук.
Пока Дания не смогла назвать сроки окончательного вердикта по Северному потоку – 2.