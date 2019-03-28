Отложат на годы? Дания тормозит Северный поток-2

Источник: Корреспондент.net

У Северного потока-2 проблемы, теперь из-за Дании. Казалось бы Германия, которая больше всех заинтересована в строительстве нового российского газопровода, благодаря своему авторитету уладила все протесты против Северного потока-2 внутри ЕС. Но позиция Дании может отложить введение в эксплуатацию газопровода в обход Украины на годы.

Чего хотят в Дании

Дания хочет получить от Nord Stream 2 AG – оператора газопровода Северный поток-2 полную оценку экологического воздействия проекта газопровода, который будет проходить через датские территориальные воды.

Гендиректор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в письме правлению компании сообщил, что Дания не дает согласия на прохождение газопровода к северу от острова, и стремится получить оценку по южному маршруту.

Южный маршрут через территориальные воды Дании подпадает под действие закона, который позволяет Копенгагену оценить просьбу о строительстве Северного потока-2 с точки зрения внешней политики и политики безопасности.

Ранее министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил, что российская агрессия против Украины уменьшает шансы того, что Дания позволит немецко-российскому газопроводу Северный поток-2 проходить через ее территориальные воды.

Хотя о полном отказе от проекта или его запрете в Дании пока никто не говорит.

"Нет, Датское энергетическое агентство не может подтвердить, что мы сказали "нет" проекту Nord Stream 2", - сказал глава пресс-службы датского энергетического агентства Туре Фалбе-Хансен.