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11.06.2018

Отправили в ад. Саммит G7 завершился расколом

Источник: Корреспондент.net

Саммит Большой семерки завершился расколом. Президент США Дональд Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита стран Большой семерки, который прошел в конце прошлой недели в Канаде.

Документ должен был решить разногласия между сторонами, прежде всего в том, что касается международной торговли. О своем решение не подписывать коммюнике Трамп сообщил уже на борту самолета в Сингапур, где должен встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Главы стран G7 обменялись взаимными обвинения, США даже уготовили "место в аду" для премьер-министра Канады Джастина Трюдо.  

Трамп хочет вернуть Россию, несмотря на Крым

Американский лидер вновь заявил, что Россию следует вернуть в состав группы ведущих держав, несмотря на то, что она четыре года назад аннексировала Крым у Украины.

По словам Трампа, лидеры обсудили вопрос включения России в состав группы, но так ни к чему и не пришли: "Мы не проводили голосования и ничего в этом роде не делали, но вопрос этот обсуждался".

Трамп лишь косвенно упомянул об аннексии Крыма, из-за которой остальные семь стран Большой восьмерки исключили Россию из состава группы.

"Некоторое время назад кое-то произошло, и в составе России больше нет. Я считаю, что было бы хорошо, если бы Россия вернулась. Мы стремимся к миру во всем мире. Нам эти игры не нужны", - сказал Трамп.

Президент США обвинил своего предшественника Барака Обаму в "потере Крыма".

"Крым упустили, когда президентом был Обама, и, знаете ли, Обама может говорить все, что хочет, но это он позволил России забрать Крым. Он был тем, кто позволил России вторгнуться в Крым и потратить там много средств..., и я думаю, они там имеют базу для подводных лодок. Вполне возможно, что я бы поступил совсем иначе", - сказал Трамп.

Вскоре после заявления американского президента вышло совместное коммюнике, в котором осуждается политика России. Страны G7 призвали прекратить поддержку режима Башара Асада в Сирии и осудили нападение в Солсбери на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

Также в коммюнике говорится, что западные санкции против России продлятся до тех пор, пока Москва не выполнит свои обязательства по Украине в соответствии с минскими соглашениями.

"Мы подтверждаем наше осуждение незаконной аннексии Крыма и вновь подтверждаем нашу неизменную поддержку украинского суверенитета, независимости и территориальной целостности в рамках ее международнопризнанных границах", - говорится в заявлении G7. 

 

G7 не преодолела торговую войну

Трамп на саммите заявил зарубежным лидерам стран Большой семерки, что они должны резко уменьшить барьеры в торговле с США - в противном случае они рискуют потерять доступ к рынку крупнейшей экономики мира.

Тем самым он высказал свои самые вызывающие и демонстративные угрозы, касающиеся торговых отношений, еще и своим коллегам во всем мире, ртмечает Washington Post.

На пресс-конференции перед отъездом в Сингапур Трамп рассказал о частных беседах, которые он провел за эти два дня с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии и Канады.

По его словам, он настаивал на том, чтобы они рассмотрели вопрос об отмене каждой отдельной таможенной пошлины на американские товары или торговые барьеры. И что он в свою очередь сделает то же самое в отношении товаров из их стран. Но если меры не будут приняты, сказал он, то последуют высокие штрафы.

Ударит по Украине. Торговая война Трампа

"Мы - как копилка, которую все грабят. И с этим теперь покончено", - заявил американский президент.

Трамп на этом саммите G7 в значительной степени ответил на вопрос о том, будет ли он выполнять предвыборные обещания наказывать страны, которые он обвиняет в том, что они пользуются Америкой.

Трамп не отступил и не ослабил свою критику. Как отмечает WP, он не особенно пытался скрыть свое недоверие к единодушно принятой странами мира модели международных отношений, которую представляет собой Большая семерка.

Перед саммитом Трамп недовольным тоном говорил своим помощникам, что не хочет сидеть и выслушивать нотации других лидеров, и подумывал о том, чтобы вместо себя отправить на эту встречу вице-президента Майка Пенса.

Он прибыл на встречу с опозданием и покинул ее до окончания, проведя в субботу утром собственную пресс-конференцию, во время которой он выдвинул ультиматум, касающийся торговых отношений, и заявил, что, учитывая масштабы экономики США, другие страны в торговой войне победить не могут.

План Трампа, согласно которому мировые лидеры должны отменить все таможенные пошлины и барьеры - это его последняя попытка изменить порядок глобальной системы торговли, который, по его словам, несправедливо сложился не в пользу США, пишет Washington Post.

 

Лидеры семерки обмениваются обвинениями

Сразу после саммита Джастин Трюдо заявил на пресс-конференции, что он против новых американских тарифов, и повторил, что Канада предпримет ответные меры к 1 июля.

В ответ Дональд Трамп, по пути в Сингапур на свою встречу с Ким Чен Ыном, написал в Twitter, что он распорядился не поддерживать совместное коммюнике, и рассматривает вопрос о таможенных пошлинах на автомобили.

Главный советник Трампа по вопросам экономики Ларри Кудлоу и его советник по вопросам международной торговли Питер Наварро в воскресенье утром дали целый ряд интервью американским телеканалам, в которых они критиковали канадского премьер-министра.

"Он буквально всадил нам нож в спину", - сказал Кудлоу.

Наварро высказался еще более резко: "В аду есть специальное место для лидеров, которые занимаются нечестной дипломатией с президентом Трампом, а потом на выходе пытаются всадить ему нож в спину".

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, со своей стороны, назвала решение президента Трампа повысить пошлины на импорт канадской стали и алюминия из соображений национальной безопасности "абсурдным и возмутительным для канадцев".

Остальные лидеры G7 были поражены реакцией Трампа. Германия и Франция сообщили, что вне зависимости от позиции Вашингтона будут придерживаться документа по итогам саммита G7. 

Меркель в эфире немецкого телеканала ARD в воскресенье рассказала о том, что саммит "большой семерки" в Канаде произвел на нее "удручающее впечатление".

Она заявила, что участие в переговорах стало для нее "отрезвляющим опытом". Результат саммита, по мнению канцлера, никак нельзя назвать отличным; особенно ее разочаровало решение Трампа отозвать свою подпись под совместным коммюнике G7.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что "международное сотрудничество не может быть основано на припадках гнева и проходных репликах".

"Следует быть серьезным и достойным уважения наших народов. Мы берем на себя обязательства и выполняем свои обещания", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Председатель Европейского совета Дональд Туск решил подшутить на администрацией президента США, написал в Twitter: "В раю есть специальное место для Джастина Трюдо. Канада, спасибо за замечательную организацию саммита Большой семерки!".

 

Трамп стал мемом

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7 в Канаде пожал руку Дональду Трампу так крепко, что у американского лидера остались явно видимые следы от пальцев.

Рукопожатия Макрона и Трампа привлекают к себе особое внимание с первой встречи лидеров США и Франции в Брюсселе в мае 2017 года, когда Макрон и Трамп жали друг другу руки так, что побелели костяшки.

Каждая их следующая встреча также сопровождалась особыми рукопожатиями, в том числе во время визита Макрона в США в апреле.

В официальном Instagram канцлера Германии была выложена фотография с саммита: на ней Трамп сидит, скрестив руки на груди, рядом со своим советником Джоном Болтоном, а напротив него стоит Меркель и другие лидеры стран "семерки" (главная фотография материала - ред.).

Автору фотографии удалось в одном снимке передать атмосферу, царившую на саммите Большой семерки, на котором противоречия с американским президентом по ряду вопросов так и не удалось разрешить.

Президент Франции опубликовал в Twitter снимок того самого момента, но сделанный под другим углом. На нем еще лучше видно, каким плотным кольцом окружили президента Трампа лидеры стран Большой семерки и их помощники.

 

Над фотографией сразу же принялись шутить пользователи интернета. Некоторые обратили особое внимание на выражение лица Трампа и остальных присутствующих.

 


 
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