Отравление в Макеевке: пострадали 87 человек

Источник: Корреспондент.net

Число пострадавших от отравления в Макеевке Донецкой области возросло до 87 человек, ранее сообщалось о 75 госпитализированных. Об этом в четверг, 27 сентября, на своей странице в соцсети Facebook сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека на Донбассе Павел Лисянский.

По его словам, число обратившихся за помощью гораздо больше, но получить информацию практически невозможно.

"Оккупационные администрации сознательно занижают количество обратившихся и госпитализированных людей", - отметил Лисянский.