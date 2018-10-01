01.10.2018
Отравление в Макеевке: вода соответствует нормам
Источник: Корреспондент.net
Водопроводная вода в оккупированной Макеевке Донецкой области, где произошло массовое отравление людей, соответствует санитарным нормам. Об этом по результатам лабораторных исследований проб воды в понедельник, 1 октября, сообщает компания Вода Донбасса.
Отмечается, что пробы воды были взяты из системы централизованного водоснабжения в Горняцком районе Макеевки.
"Согласно полученным результатам, вода в системе централизованного водоснабжения соответствует требованиям ГосСанПиН 2.2.4-171-10", - говорится в сообщении.
В тоже время результаты исследований проб воды, выполненные городской санитарно-эпидемиологической службой, пока не предоставлены.
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