Отток капитала из РФ вырос более чем в три раза

Источник: Корреспондент.net

В этом году с января по ноябрь отток капитала из России вырос в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает в понедельник, 11 декабря, Банк России.

Отмечается, что отток достиг отметки 28 миллиардов долларов. За тот же период 2016 года этот показатель равнялся 8,2 миллиарда долларов. Регулятор полагает, что в ноябре вывоз капитала мог составить 4,2 миллиарда долларов.

При этом согласно прогнозу, обновленному в 2017 году, суммарный отток в 2017 году ожидался на уровне 17 миллиардов долларов при цене на нефть в 50 долларов за баррель. По мнению представителей Банка России, на текущий объем оттока капитала влияют банки, которые "продолжают курс на сокращение внешней задолженности". По данным регулятора, "нетто-вывоз капитала прочих секторов, которые активно привлекали иностранные инвестиции и одновременно наращивали иностранные активы, был относительно менее значимым".

В 2015 и 2016 годах суммарно чистый отток капитала из России составил 57,5 миллиардов и 19,2 миллиарда долларов соответственно.