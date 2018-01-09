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09.01.2018

Овощная корзина за 2017 год подорожала более чем на треть

Источник: 112.ua

Мясо, которое стало лидером роста цен в 2017 году, в декабре уступило место овощам. Так, овощи из борщевого набора (кроме лука) за последние десять дней декабря подорожали на 4-8%. Таким образом, в общем овощная корзина за 2017 год подорожала на 37%, в то время как мясная – на 36%.

Абсолютным лидером подорожания стала свекла, цена которой за прошлый год выросла на 73%. Лидер из мясной корзины – это сало, которое подорожало на 67%.

 

Разные овощи за год подорожали на 17-73%: свекла – на 73%, морковь – на 60%, лук – на 23%, капуста – на 18%, картофель – на 17%. Соответственно за прошлый год свекла прибавила 2,8 грн, морковь – 2,5 грн, лук – 1 грн, картофель – 90 коп., а капуста – 70 коп.

На начало января 2018 года килограмм свеклы и моркови можно купить в среднем по 6,5 грн, лука – по 5,4 грн, капусты – по 4,5 грн, картофеля – по 6,1 грн. Если оценить стоимость овощной корзины (по 1 кг картофеля, капусты, моркови, свеклы и лука), то по состоянию на 1 января 2018 года его стоимость равнялась 29 грн, тогда как год назад — 21,1 грн. Итак, индекс овощной корзины за год поднялся на 37%.

Подорожание овощей долго откладывали из-за низкой покупательной способности, но, как и в 2016 году, больше всего цены подняли в декабре. Чем длиннее был период стабильных цен осенью, тем стремительнее было подорожание зимой и весной.

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