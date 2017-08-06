Ожидаю, что моя следующая карьера станет хотя бы такой же успешной, как предыдущая

Источник: 112.ua

Двадцать семь лет назад я сделал свой лучший выбор – выбрал профессию, которая стала моей жизнью. Я начал свое путешествие в спорте. Выбранный путь открыл мне мир в буквальном смысле этого слова. Мало таких стран на Земле, где я не бывал. Я выучил иностранные языки, создал свой бизнес и объекты интеллектуальной собственности. Я помогал нуждающимся, стал мотиватором, тренером, менеджером, промоутером, финансистом. Я стал таким человеком, которым стремился быть. У меня была и есть возможность делать так много благодаря всемирной популярности спорта, моего таланта в нем, и самое важное – благодаря вам, преданным фанатам.

В какой-то момент жизни, в силу различных обстоятельств, мы должны или хотим переключить, так сказать, нашу активную часть жизни и подготовится к следующей главе, к новым вызовам, испытаниям, с которыми придется столкнуться. Очевидно, я - не исключение из правил. И сейчас пришла моя очередь сделать это. Я делаю это, да, с некоторым волнением. Но я абсолютно готов к новым испытаниям. Я ожидаю и надеюсь, что моя следующая карьера, которую я спланировал и уже параллельно начал несколько лет назад, станет хотя бы такой же успешной, как и предыдущая.

И наконец. Вместо того, чтобы сказать вам: "Спасибо, ребята, и до свидания", я хочу пригласить вас продолжить это новое и увлекательное путешествие вместе. Со мной и с брендом "Кличко". Только вместе мы креативнее, продуктивнее и созидательнее, по-настоящему сильнее, во всех отношениях. Вместе мы - движущая сила.