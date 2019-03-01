ОЗХО заявила о применение хлора в сирийской Думе

Источник: Корреспондент.net

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала доклад по итогам расследования обстоятельств газовой атаки в Думе, совершенной 7 апреля 2018 года. Об этом говорится на сайт организации.

В частности, Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии пришла к выводу, что в ходе атаки в Думе в апреле 2018 года использовался хлор.

"Оценка и анализ собранной информации дает основания полагать, что имело место использование токсичного химиката в качестве оружия 7 апреля 2018 года. Этот токсичный химикат содержал хлор. Сам токсичный химикат, по всей видимости, являлся молекулярным хлором", - говорится в докладе.