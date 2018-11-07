Озоновые дыры исчезнут к 2060 году. Что помогло
Источник: Корреспондент.net
Озоновый слой Земли полностью восстановится на всей планете к 2060 году, подсчитала Всемирная метеорологическая организация.
Без озонового слоя Земля беззащитна перед ультрафиолетовой солнечной радиацией. А озоновая дыра над Антарктидой является одной из серьезных угроз глобальной экосистеме. Корреспондент.net рассказывает подробности.
Озоновые дыры затягиваются
Озоновый слой Земли с 2000 года восстанавливается на 1-3 процента в десятилетие. Такими темпами в Северном полушарии озоновый слой полностью восстановится к 2030-м годам, а на всей планете - к 2060 году.
Эти выводы обнародовала Всемирная метеорологическая организация на очередной встрече сторон протокола.
Так, в этом году озоновая дыра над Южным полюсом сократилась до 24,8 миллиона квадратных километров. Самая большая площадь у нее была зарегистрирована в 2006 году - 29,6 миллиона.
Осталось 12 лет. Катастрофическое таяние полюсов
В 1970-х годах ученые из США обнаружили, что некоторые химические вещества, используемые в промышленности, разрушают озоновый слой Земли, который поглощает опасную для живых организмов часть ультрафиолетового излучения Солнца.
Разрушение озона оказалось связанным с воздействием веществ групп хлорфторуглеродов, наиболее известные из которых - группа фреонов, используемые в качестве растворителей и хладагентов.
Если в нижних слоях они сохраняли свое состояние, то уже в средних слоях стратосферы под воздействием ультрафиолетового излучения распадались, выделяя хлор, который разрушал озон (трехатомную молекулу кислорода).
Ученые Франк Шервуд Роуланд и Марио Молина, которые открыли эту особенность, получили Нобелевскую премию по химии.
Помогло Монреальское соглашение
Озоновую дыру впервые обнаружили над Антарктидой в 1980-х годах. Каждый август она появлялась, а в декабре-январе затягивалась. Над Северным полушарием в Арктике осенью и зимой открываются многочисленные озоновые мини-дыры.
Вскоре стало очевидно, что его разрушение приведет к тяжелым последствиям - от учащения случаев рака кожи у людей до гибели фитопланктона и морских животных, а также повреждения зерновых культур.
В 1985 году был разработан Монреальский протокол, который устанавливал сроки, в течение которыхвещества, разрушающие озоновый слой, должны быть сняты с производства и исключены из использования. Он вступил в силу 1 января 1989 года.
Так, хлор- и бромсодержащих фреоный заменили на другие вещества, например фторсодержащие фреоны, которые не вступают в реакцию с озоном.
Однако, учитывая, что в атмосфере уже накопилось огромное количество разрушающих озоновый слой веществ, способных существовать десятки лет, этот процесс растянулся на долгие годы.
Генсек ООН Кофи Аннан говорит, что "возможно, единственным очень успешным международным соглашением можно считать Монреальский протокол". 196 государств-членов ООН ратифицировали первоначальную версию документа.
Как заявили во Всемирной метеорологической организации в этом месяце, именно благодаря Монреальскому протоколу озоновый слой Земли восстанавливается.
Там также отметили, что с 1 января 2019 года в силу вступит поправка к протоколу, ограничивающая производства гидрофторуглеродов, безопасных для озонового слоя соединений, которые оказались мощными парниковыми газами.
По их оценкам, эта поправка при максимальном участии стран (сейчас их 58) позволит избежать роста глобальной средней температуры на 0,4 градуса Цельсия.
Азия продолжает уничтожать озон
Несмотря на ограничения Монреальского протокола, фактически производство опасных для озонового слоя хладагентов остановлено не везде, подчеркивается в отчете: весной 2018 года ученые сообщили об увеличении выбросов, которое связывают с незарегистрированными производствами в Азии.
Их обнаружили специалисты из Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
С учетом циркуляции атмосферы исследователи выяснили, что источник выбросов находится где-то в Восточной Азии, между Китаем, Монголией и Кореей.
В конце июня газета New York Times провела свое расследование и предположила, что выбросы трихлорфторметана происходят в Китае, где его используют в качестве, например, пенообразующего средства.
Выступая в качестве покупателей, экологи добились признания самих китайских производителей в использовании этого вещества - как минимум на 18 фабриках, расположенных в десяти китайских провинциях. Однако к ответственности пока никого привлечь не удалось. Эти выбросы могут значительно отдалить восстановление озонового слоя.