Озоновые дыры исчезнут к 2060 году. Что помогло

Источник: Корреспондент.net

Озоновый слой Земли полностью восстановится на всей планете к 2060 году, подсчитала Всемирная метеорологическая организация.

Без озонового слоя Земля беззащитна перед ультрафиолетовой солнечной радиацией. А озоновая дыра над Антарктидой является одной из серьезных угроз глобальной экосистеме. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Озоновые дыры затягиваются

Озоновый слой Земли с 2000 года восстанавливается на 1-3 процента в десятилетие. Такими темпами в Северном полушарии озоновый слой полностью восстановится к 2030-м годам, а на всей планете - к 2060 году.

Эти выводы обнародовала Всемирная метеорологическая организация на очередной встрече сторон протокола.

Так, в этом году озоновая дыра над Южным полюсом сократилась до 24,8 миллиона квадратных километров. Самая большая площадь у нее была зарегистрирована в 2006 году - 29,6 миллиона.

Осталось 12 лет. Катастрофическое таяние полюсов

В 1970-х годах ученые из США обнаружили, что некоторые химические вещества, используемые в промышленности, разрушают озоновый слой Земли, который поглощает опасную для живых организмов часть ультрафиолетового излучения Солнца.

Разрушение озона оказалось связанным с воздействием веществ групп хлорфторуглеродов, наиболее известные из которых - группа фреонов, используемые в качестве растворителей и хладагентов.

Если в нижних слоях они сохраняли свое состояние, то уже в средних слоях стратосферы под воздействием ультрафиолетового излучения распадались, выделяя хлор, который разрушал озон (трехатомную молекулу кислорода).

Ученые Франк Шервуд Роуланд и Марио Молина, которые открыли эту особенность, получили Нобелевскую премию по химии.

Помогло Монреальское соглашение

Озоновую дыру впервые обнаружили над Антарктидой в 1980-х годах. Каждый август она появлялась, а в декабре-январе затягивалась. Над Северным полушарием в Арктике осенью и зимой открываются многочисленные озоновые мини-дыры.

Вскоре стало очевидно, что его разрушение приведет к тяжелым последствиям - от учащения случаев рака кожи у людей до гибели фитопланктона и морских животных, а также повреждения зерновых культур.

В 1985 году был разработан Монреальский протокол, который устанавливал сроки, в течение которыхвещества, разрушающие озоновый слой, должны быть сняты с производства и исключены из использования. Он вступил в силу 1 января 1989 года.

Так, хлор- и бромсодержащих фреоный заменили на другие вещества, например фторсодержащие фреоны, которые не вступают в реакцию с озоном.

Однако, учитывая, что в атмосфере уже накопилось огромное количество разрушающих озоновый слой веществ, способных существовать десятки лет, этот процесс растянулся на долгие годы.

Эксперты отмечают, что выведение из употребления разрушающих озон веществ помогает также и в борьбе с изменением климата, поскольку многие химические вещества, контролируемые договором, признали также источниками глобального потепления.