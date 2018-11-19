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19.11.2018

Озвучены масштабы вывоза леса из Украины

Источник: Корреспондент.net

За три квартала 2018 года из Украины было экспортировано 1,57 млн тонн топливной древесины на 115,7 млн долларов. Об этом сообщает Госслужба статистики Украины.
В натуральном измерении это на 5,9% больше, чем в январе-сентябре прошлого года, в денежном - на 41% больше.

Главным направлением экспорта топливной древесины в этом году были страны Западной Европы (77,6% общеукраинского экспорта этой продукции), на втором месте - Турция (22%).

Необработанных лесоматериалов за этот период официально было экспортировано лишь 2,866 тысяч тонн на 194 тысяч долларов. В натуральном измерении это в 3,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года, в денежном - в 4,5 раза меньше. Главным направлением экспорта необработанных лесоматериалов в этом году был Китай, на который пришлось (99,1% общеукраинского экспорта этой продукции.

В то же время, за девять месяцев 2018 года в Украину завезено 0,26 тыс. тонн топливной древесины на 65,1 долларов. В натуральном измерении это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в денежном - на 94% больше.

Импорт необработанных лесоматериалов за 9 месяцев 2018 года составил 21,0 тыс. тонн на 2,7 млн долларов. В натуральном измерении это в 2,66 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году, в денежном - в 3,1 раза больше.

Больше всего импортных необработанных лесоматериалов поступало за этот период в Украину из Германии (97,7% общеукраинского импорта этой продукции).

 
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