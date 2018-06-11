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11.06.2018

Падение ментальной стены. Год безвизу Украины с ЕС

Источник: Корреспондент.net

Безвизовый режим Украины со странами Евросоюза начал действовать ровно гоз назад - 11 июня 2017 года. За это время более полумиллиона украинцев воспользовались возможностью посетить ЕС без шенгенской визы.

При этом 40 тысяч граждан Украины получили отказ в пропуске в Евросоюз.  

Сколько, куда и чем

Сегодня ровно год, как граждане Украины с биометрическими паспортами получили право на безвизовые поездки в страны Европейского Союза, кроме Великобритании и Ирландии, а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, входящие в Шенгенскую зону, но не являющиеся членами ЕС.

За год вступления в силу безвиза в страны ЕС по упрощенной процедуре выезжали 555 тысяч украинцев.

Всего с начала введения безвизового режима в страны Евросоюза выезжали почти 20,3 миллиона граждан, из которых почти 4,8 миллиона - по биометрическим паспортам и более 555 тысяч граждан Украины воспользовались всеми преимуществами безвизового режима, говорится на сайте Госпогранслужбы.

Определенный ажиотаж наблюдался в первые месяцы действия безвиза - в среднем пограничники оформляли до 90 тысяч украинцев за месяц. В ноябре прошлого года этот показатель составлял уже 32,5 тысячи человек. С наступлением лета вновь ожидается увеличение пассажиропотока. 

Всего у украинцев 8,8 миллиона биометрическиз паспортов, 2,3 миллиона из которых выдали в 2018 году, в прошлом году сделали около четырех миллионов биопаспортов.

Чаще всего украинцы попадают в ЕС на автомобилях через Румынию, Польшу и Словению. На втором месте по популярности - авиаперевзки.

Растущий спрос на перевозки привлек в Украину бюджетные международные авикомпании. Так, Wizzair увеличила количестве рейсов, компания Ryanair вернулась с планами десяти новых рейсов из Киева и пяти из Львова.

Другие европейские бюджетные перевозчики, такие как британская EasyJet и немецкий Eurowings, сообщают о планах прийти на украинский рынок.

 

Безвиз животворящий

Говорящим о изменении сознания украинцев после введения безвиза стало участие аматарского фолк-ансабля Берегиня из села Козацкое Черниговской области в музыкальном фестивале в Венгрии.

Возраст участниц Берегини достигает 80 лет. В середине лета прошлого года они удивили соцсети своим появленим на рейсе в Будапешт.

По мнению експерта брюссельского аналитического центра EPC Аманды Пол, именно в постепенном падении ментального "железного занавеса" и есть главное достижение отмены виз.

Особое значение это имеет для старших и младших, прежде всего, студентов - а значит, как правило, и наименее обеспеченных слоев населения, которые до безвиза могли только мечтать о путешествии в ЕС.

"Думаю, что старшее поколение имело очень специфическое представление о Европе, возможно, как о каком-то экзотическом или загадочном место. Но теперь, когда эти люди получили возможность ее посетить, то и, очевидно, составили для себя другое впечатление", - сказала она в разговоре с DW.

Однако финансовый вопрос по прежнему остается препятствием для многих украинцев, поскольку курс гривны к евро делает отдых в Европе очень дорогим.

 

Украина в лидерах ценности паспортов

По итогам прошлого года Украина сделал резкий скачок в рейтинге Индекс гражданств мира (The Henley & Partners - Kochenov Quality of Nationality Index, QNI), поднявшись с 99 месте на 80 и попала в тройку стран с самым заметным ростом ценности гражданства.

Президент Петр Порошенко сказал, что эксперты международного рейтинга отметили скачок ценности украинского гражданства за последний год благодаря открытию границ ЕС для украинцев.

Также украинский паспорт занял 91 место в рейтинге компании Nomad Capitalist, которая оценивает "ценность" гражданства в 199 странах и территориях мира.

В рейтинге Nomad Passport Index гражданство оценивается на основе пяти факторов: система налогообложения, безвизовые поездки, общее восприятие государства и граждан миром, возможность иметь двойное гражданство и уровень свободы.
 
Согласно рейтингу, без виз или с упрощенным порядком их выдачи владельцы украинского паспорта могут попасть в 114 стран. Украину выделили среди пяти государств, которые значительно улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, в мировом рейтинге паспортов консалтинговой компании Henley & Partners., который составлялся на основе количества стран, доступных обладателям паспорта для посещения без визы, Украина заняла 42 место. 

За год Украина поднялась на 16 позиций в этом рейтинге, показав самый заметный рост мобильности в мире.

 

Трудовая миграция

Введение безвизового режима между Украиной и ЕС произошло на фоне оживленной трудовой миграции из Украины. Только в Польше, по данным, которые привел в начале года польский премьер Матеуш Моравецкий, сейчас находится 1,5 миллиона украинцев.
 
На рабочую силу из Украины сейчас рассчитывают и немецкие фермеры, в Чехии ждут украинских медсестер, а Словакия упрощает для украинцев процедуры трудоустройства.
 
Перед введением безвизового режима, который не дает права на трудоустройство, высказывались опасения, что безвиз будет способствовать миграционным настроениям.
Однако по оценкам експертка представительства Международной организации по миграции в Украине Варвары Жлуктенко, эти вещи между собой не связаны.
 
"В целом мы не можем говорить, что безвиз как-то значительно повлияет на картину трудовой миграции из Украины", - сказала она в беседе с DW. В то же время Жлуктенко советует дождаться комплексных исследований на эту тему, чтобы делать конкретные выводы.

 

Есть ли угрозы для отмены безвиза

С начала действия безвизового режима 11 июня 2017 года в страны Евросоюза не пустили около 40 тысяч украинцев.

Cреди причин отказа во въезде, в частности, несоответствие цели поездки, несоответствие финансового обеспечения и превышение срока пребывания, сообщили украинские пограничники.

При этом в странах Евросоюза за первый год безвиза задержали почти 32 тысячи неурегулированных мигрантов из Украины. 16 546 граждан не могли подтвердить цель пребывания в стране, 7944 из которых не имели вида на жительство, а 4370 - достаточного количества средств. Большинство - 24 тысячи - вернулись на родину.

Однако отмечается, что украинцы не составляют угрозы массовой нерегулируемой миграции в страны Евросоюза.

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявил 25 мая о том, что в настоящее время отсутствуют риски, которые могут привести к приостановке безвизового режима для граждан Украины с целью путешествия в страны Шенгенской зоны.

 

Проблемы у Грузии

28 марта исполнизся год безвизового режима Грузии с ЕС. За это время страны Евросоюза посетили около 300 тысяч грузинских граждан.

У некоторых европейских стран, в том числе Германии, возникли вопросы к Грузии. Власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия официально попросили министра внутренних дел ФРГ принять на уровне ЕС меры для того, чтобы отменить безвизовый режим с Грузией.

Причиной для такой просьбы стало резко возросшее число соискателей убежища из Грузии и с повышенной "криминальной активностью" грузин, чьи заявления находятся на рассмотрении.

Безвизовый режим дает право на свободное посещение государств Шенгенской зоны сроком не более 90 из 180 дней. Речь идет о туристических, деловых и гостевых визитах, без права на трудоустройство.

Однако в случае возникновения существенных проблем безвизовый режим может быть приостановлен до тех пор, пока ситуация не будет решена.

Основанием для инициирования этого механизма может стать существенный рост незаконной миграции, отказов во въезде в Шенгенскую зону или безосновательных обращений о предоставлении убежища. Подробно в материале Безвиз Грузии с ЕС под угрозой.

 

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