Палата представителей США расследует препятствие правосудию со стороны Трампа

Источник: deutsche welle

Юридический комитет Палаты представителей США собирает данные о возможных злоупотреблении властью, коррупции и препятствовании правосудию президентом страны Дональдом Трампом. В понедельник, 4 марта, парламентарии направят более 60 соответствующих запросов сотрудникам администрации Трампа, членам его семьи и партнерам по бизнесу, сообщил председатель комитета, демократ Джерролд Надлер в эфире телеканала ABC в воскресенье, 3 марта.

В частности, предоставить документы попросят сына президента, Дональда Трампа - младшего, а также финансового директора корпорации Trump Organization Аллена Вайссельберга. Кроме того, возможными адресатами называются бывший глава аппарата Белого дома Джон Келли и бывший ведущий юрисконсульт Белого дома Дон Макган.

"Трамп препятствовал правосудию"

На вопрос интервьюера о том, считает ли Надлер, что Трамп препятствует правосудию, он ответил утвердительно. "Совершенно ясно, что президент препятствовал правосудию", - указал демократ. В качестве примера подобных действий Надлер назвал увольнение Трампом в мае 2017 года главы ФБР Джеймса Коми, который расследовал предполагаемое вмешательство Кремля в американские президентские выборы 2016 года. "Мы сделаем все возможное, чтобы получить эти доказательства", - добавил он.

В конце января исполняющий обязанности министра юстиции США Мэтью Уитэкер заявил, что расследование предполагаемого вмешательства РФ в выборы президента США, которое ведется под руководством спецпрокурора США Роберта Мюллера, "близко к окончанию". В начале января Федеральный окружной суд США в Вашингтоне на полгода продлил срок расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. Решение суда было вынесено за сутки до конца полномочий комиссии под руководством спецпрокурора Мюллера.