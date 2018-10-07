Палестинец застрелил двух израильтян на Западном берегу реки Иордан

Детали произошедшего уточняются. По одной из версий, нападавший был 23-летним жителем одной из местных деревень. По другой, речь шла о местном рабочем, который был недоволен условиями труда и не имел политических мотивов, передает агентство AP.

Джонатан Конрикус заявил, что мужчина ранее не попадал в поле зрения полиции и не входил в состав формирований палестинских боевиков. По словам подполковника, преступник действовал "в одиночку". Ему удалось скрыться с места происшествия. "Мы знаем, что он все еще вооружен и представляет опасность", - подчеркнул Конрикус.

Атаку осудили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Авигдор Либерман.

По словам Нетаньяху, преступника разыскивают сотрудники сил правопорядка. "Уверен, мы поймаем его и привлечем к ответственности", написал он в Twitter.

Ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявлял, что на Западном берегу реки Иордан будут построены еще 400 домов еврейских поселенцев.