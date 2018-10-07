Палестинец застрелил двух израильтян на Западном берегу реки Иордан
Источник: DW
Палестинец в воскресенье, 7 октября, открыл огонь в промышленной зоне Баркан на Западном берегу реки Иордан, примерно в 25 километрах к востоку от Тель-Авива. В результате "террористической атаки" два гражданина Израиля были убиты, еще один получил тяжелые ранения, сообщил представитель Армии обороны Израиля подполковник Джонатан Конрикус.
Джонатан Конрикус заявил, что мужчина ранее не попадал в поле зрения полиции и не входил в состав формирований палестинских боевиков. По словам подполковника, преступник действовал "в одиночку". Ему удалось скрыться с места происшествия. "Мы знаем, что он все еще вооружен и представляет опасность", - подчеркнул Конрикус.
Атаку осудили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Авигдор Либерман.
По словам Нетаньяху, преступника разыскивают сотрудники сил правопорядка. "Уверен, мы поймаем его и привлечем к ответственности", написал он в Twitter.
Ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявлял, что на Западном берегу реки Иордан будут построены еще 400 домов еврейских поселенцев.