19.03.2018
Пам'ятка з контактами аварійних і диспетчерських служб комунальних підприємств Маріуполя та з телефонами для передачі даних приладів обліку
Источник: Маріупольська міська рада
Новости раздела
Город
17.02.2018
ДТЭК Донецкоблэнерго напоминает своим клиентам: реестр на субсидии формируется автоматически
ДТЭК Донецкоблэнерго напоминает своим клиентам, что предоставлять копии ИНН в офис энергокомпании нет необходимости
Город
15.02.2018
Осуществляем подготовку плавсостава и проводим профессионально-техническое обучение и повышение квалификации по профессиям рядового состава
Система управления качеством в центре сертифицирована и соответствует Международному стандарту ISO 9001-2009. Лицензией Министерства образования и науки Украины АЕ №636346 от 31.03.2015г.
Город
19.01.2018
Грандиозное открытие самых доступных IT-курсов в Мариуполе!
Тебе 60, и ты стремишься идти в ногу со временем? Студент, который хочет зарабатывать в сфере IT? Или же ты родитель, который хочет чтобы его ребенок знал про ПК больше чем просто инструмент для Майнкрафта?
Город
08.01.2018
Рождественские встерчи с патрульными
Мероприятие проходило на площади Воинов Освободителей и собрало большое количество взрослых и детей.
Город
28.12.2017
В Мариуполе двум врачам судебно-медицинской экспертизы грозит до 8 лет лишения свободы
В Мариуполе будут судить двух патологоанатомов.
Город
12.12.2017
Під облікова молодь Приморського районного сектору Маріупольського міського відділу з питань пробації долучилася до святкування Дня прав людини
Даний захід відбувся на базі Центру підтримки сім'ї за участю спеціалістів та юристів Приморського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Город
12.12.2017
З 19 грудня по 14 січня на Театральній площі нашого міста почне свою роботу «Маріупольський ярмарок»
Смачна їжа та напої, резиденція Діда Мороза, святкова ялинка, незвичайні об'єднуючі локації та фотозони, зимові розваги і ще багато цікавих сюрпризів чекає кожного, хто завітає до нас на свято.
Город
15.11.2017
В Мариуполе демонтировали памятник городам-героям
Местные решили, что на месте старого памятника поставят монумент Петлюре.
Город
03.11.2017
Продолжается набор в полицию Мариуполя
Приглашаются кандидаты в Центральный отдел полиции (Мариуполь) на должности участковых офицеров полиции сектора превенции, помощник участкового офицера полиции и помощник оперуполномоченного отдела криминальной полиции
Город
28.10.2017
Розпочинається тестування мобільного додатка «Контакт-Центр м. Маріуполь» служби 15-55
«Контакт-Центр м. Маріуполь» - це комплексна система управління зверненнями громадян, для зручності використання якої було розроблено мобільний додаток
Город
28.10.2017
Розшукуються власники викрадених речей
Якщо на фото ви впізнали свою річ (Ювелірні вироби, Побутова техніка та Інше), повідомте про це за телефоном 067 629 02 41 – черговий по управлінню кримінальної поліції ГУНП в Донецькій області