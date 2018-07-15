Панова хотят этапировать в Россию - адвокат

Брат Панова, Игорь Котелянец, рассказал журналистам, что осуждение – это шанс на обмен украинца. Ранее, по его словам, российская сторона неофициальная заявляла, что Панова могут включить в обменный список, поскольку туда попадают только те, кто уже получил приговор.