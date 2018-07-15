15.07.2018
Панова хотят этапировать в Россию - адвокат
Источник: Корреспондент.net
Украинца Евгений Панова, осужденного в Крыму, могут этапировать в российскую колонию до рассмотрения апелляционных жалоб защиты. Об этом сообщила адвокат Ольга Динзе в эфире телеканала UA:Крым.
Брат Панова, Игорь Котелянец, рассказал журналистам, что осуждение – это шанс на обмен украинца. Ранее, по его словам, российская сторона неофициальная заявляла, что Панова могут включить в обменный список, поскольку туда попадают только те, кто уже получил приговор.
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