Папа Франциск показал, что умеет крутить мяч на пальце

Источник: Українські новини

Во время генеральной аудиенции, которая проходит каждую неделю в Ватикане, Папа Римский Франциск показал навыки игры с мячом вместе с кубинским цирком Circo Cuba. В среду, 2 января, в зале Павла VI в Ватикане в рамках генерального аудиенции выступали артисты кубинского цирка.

Один из артистов подошел к понтифику и предложил ему покрутить мяча на пальце. Папа согласился на предложение и продемонстрировал свои навыки обращения с мячом.

В общем, как можно увидеть на видео, Папе понравилось выступление цирка, он улыбался и хлопал в ладоши.