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12.09.2018

Папа Франциск созвал епископов обсудить меры против педофилии со стороны священников

Источник: Українські новини

Папа римский Франциск созвал высокопоставленных католических епископов со всего мира приехать в Ватикан, чтобы обсудить меры защиты детей от сексуальных домогательств со стороны служителей католической церкви.

Встреча состоится в следующем году - с 21 по 24 февраля.

Поводом для созыва епископов послужили новые скандалы, связанные с педофилией среди священнослужителей в разных странах мира, включая США, Чили и Австралию.

17 августа Большое жюри американского штата Пенсильвания выпустило доклад, из которого следует, что более 300 священников-педофилов с 1950-х годов надругались над более чем тысячей несовершеннолетних в шести епархиях штата.

13 сентября Франциск встретится с лидерами католической церкви Америки, чтобы поговорить об этом докладе, а также об инциденте с вашингтонским кардиналом Теодором Маккарриком, который ушел в отставку из-за обвинений в насильственных действиях сексуального характера в отношении 16-летнего прислужника.

Завтрашняя встреча пройдет по инициативе американского кардинала Даниэля Динардо, который отреагировал на заявления итальянского архиепископа Карло Марии Вигано. В прошлом месяце Вигано обвинил папу в том, что он знал о недостойном поведении Маккаррика с 2013 года и при этом не принимал против него мер.

 

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