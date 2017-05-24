Папа Римский и Трамп обменялись подарками
Источник: КорреспонденТ.net
24.05.2017
Президент США Дональд Трамп побывал в среду, 24 мая, на аудиенции у Папы Римского Франциска. Аудиенция прошла в Апостольском дворце. Глава католической церкви и президент США разговаривали наедине 30 минут, после чего Франциск встретился и с сопровождающими президента лицами, среди которых были супруга и дочь Трампа, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, советник по национальной безопасности Герберт Макмастер.
Кроме того, Папа Римский передал Трампу свою энциклику, посвященную защите окружающей среды – политике, от которой американский президент решительно отошел, отменив ряд природоохранных законов своего предшественника Барака Обамы.
О содержании переговоров не сообщается. Наблюдатели отметили, что после встречи Франциск выглядел непринужденнее, чем до нее. На фотосессии перед аудиенцией Папа смотрел в пол, в то время как Трамп улыбался в объективы фотокамер.
После аудиенции понтифик улыбался и шутил. "Чем вы его кормите?" – спросил он у Мелании Трамп. "Пиццей", – улыбнулась жена Трампа, которая, как и дочь президента Иванка, в соответствии с дресс-кодом Ватикана появилась на аудиенции в черном платье и черной кружевной мантилье.