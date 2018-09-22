Папа римский начал апостольскую поездку по странам Балтии

Источник: DW

Папа римский Франциск в субботу, 22 сентября, прибыл в Литву в рамках четырехдневной апостольской поездки по странам Балтии. Визит в Вильнюс понтифик начал с выступления на площади перед Президентским дворцом, на котором присутствовали представители литовских властей.

Говоря о столетии обретения Литвой независимости, Франциск отметил, что литовцы обладают "сильной душой, которая позволила им выстоять и строить". "На протяжении своей истории Литва сумела принять народы разных национальностей и религий", - отметил Папа римский, приведя в пример, в частности, татар, поляков, русских, белорусов, украинцев, армян и немцев.

Сегодня в мире поднимаются голоса, которые "провозглашают, что единственный возможный способ обеспечения безопасности и существования определенной культуры заключается в попытках устранить, стереть или выдворить другие культуры", предостерег понтифик. В этих условиях литовцы, по его мнению, могут "посредством диалога, открытости и понимания преобразиться в мост единения между Востоком и Западом Европы". После выступления перед народом Франциск провел встречу с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

В рамках визита предстоятеля Римско-католической церкви запланированы посещение часовни у Святых ворот с чудотворным образом Богородицы Остробрамской и православного Свято-Духов монастыря, где понтифик встретится с его настоятелем, архиепископом Виленским и Литовским митрополитом Иннокентием.

Затем Франциск проведет встречу с литовской молодежью, а на следующий день посетит Музей оккупаций и борьбы за свободу, расположенный в бывшем здании КГБ в Вильнюсе и проведет публичное богослужение в парке Сантака в Каунасе. Папа римский также планирует посетить мемориал жертвам Вильнюсского еврейского гетто.

"Свобода - это сокровище, которое надо беречь"

"Мой визит совпадает со столетием независимости ваших стран и, конечно, воздаст честь всем, кто своими жертвами в прошлом сделали возможной свободу в настоящем, - сказал папа римский в видеообращении к жителям Литвы, Латвии и Эстонии, записанном в преддверии поездки. - Как мы знаем, свобода - это сокровище, которое необходимо постоянно беречь и передавать, как ценное наследие, новым поколениям".