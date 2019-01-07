Папа Римский обеспокоен ситуацией на Донбассе
Источник: Корреспондент.net
Папа Римский Франциск выразил озабоченность в связи с конфликтом на востоке Украины. В длящемся уже пять лет конфликте в последнее время произошли "новые тревожные события в Черном море", указал понтифик в понедельник, 7 января, в ходе новогоднего приема дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом престоле.
"С этой целью важны инструменты, гарантирующие свободное осуществление религиозных прав", - подчеркнул Папа Римский.
Франциск пообещал продолжать начатые уже ранее гуманитарные проекты, направленные на помощь украинского населения, страдающего от конфликта прежде всего в восточных областях страны. Он заявил о намерении привлечь еще больше внимания и к другим гуманитарным вопросам, один из которых касается участи многочисленных заключенных.