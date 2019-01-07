Папа Римский обеспокоен ситуацией на Донбассе

Глава Римско-католической церкви призвал придерживаться "мирного пути урегулирования конфликта" и выступил за уважение международного права, которое он назвал "фундаментом безопасности и сосуществования во всем регионе".

"С этой целью важны инструменты, гарантирующие свободное осуществление религиозных прав", - подчеркнул Папа Римский.

Франциск пообещал продолжать начатые уже ранее гуманитарные проекты, направленные на помощь украинского населения, страдающего от конфликта прежде всего в восточных областях страны. Он заявил о намерении привлечь еще больше внимания и к другим гуманитарным вопросам, один из которых касается участи многочисленных заключенных.