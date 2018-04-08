Папа римский осудил применение ядовитого газа в Сирии

Источник: Корреспондент.net

Папа римский Франциск в воскресенье, 8 апреля, выступил с резким осуждением нападения с применением ядовитого газа в Сиирии. "Нет ни хороших, ни плохих войн, и ничего, что могло бы оправдать применение средств массового уничтожения в отношении невооруженных людей", - заявил Франциск во время воскресной службы в Ватикане. В свете поступающих "ужасных сообщений из Сирии о бомбардировках с десятками жертв" понтифик потребовал от политических и военных лидеров "избрать другой путь - путь переговоров, единственный, который может принести мир".