Папа римский почтил память жертв Голодомора

Источник: Корреспондент.net

Папа римский Франциск почтил память миллионов погибших от Голодомора в Украине 1932 и 1933 годов. Вместе с тем он помолился о мире в этой стране. "Пусть тяжкие раны прошлого будут призывом ко всем, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись", - возгласил понтифик после молитвы в воскресенье, 25 ноября, на площади Святого Петра в Ватикане.