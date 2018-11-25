25.11.2018
Папа римский почтил память жертв Голодомора
Источник: Корреспондент.net
Папа римский Франциск почтил память миллионов погибших от Голодомора в Украине 1932 и 1933 годов. Вместе с тем он помолился о мире в этой стране. "Пусть тяжкие раны прошлого будут призывом ко всем, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись", - возгласил понтифик после молитвы в воскресенье, 25 ноября, на площади Святого Петра в Ватикане.
Накануне в Украине прошли памятные мероприятия, посвященные 85-летию Голодомора, причиной которого считается принудительная коллективизация со стороны советской власти и конфискация у крестьян зерна. Киев называет Голодомор целенаправленным геноцидом украинского народа. Ватикан, как и некоторые другие страны, присоединился к этому определению.
Новости раздела
Мир
25.11.2018
Лидеры ЕС одобрили соглашение о Brexit
После одобрения пакета документов о Brexit лидеры стран-членов Евросоюза встретятся с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
Мир
25.11.2018
Россия захватила три украинских корабля - ВМС
Столкновение в Азовском море привело к задержанию российской стороной кораблей ВМС Украины. Украинские военные закрылись в кораблях.
Мир
24.11.2018
Страны Балтии договорились поднять оборонный бюджет выше двух процентов ВВП
Министры обороны стран Балтии договорились увеличить оборонный бюджет до уровня выше 2 процентов ВВП. Они выразили поддержку усилиям Украины и Грузии по евроатлантической интеграции.
Мир
24.11.2018
В Праге требовали отставку правительства
Чехи требуют отправить в отставку правительство Бабиша. Накануне парламент не смог объявить ему вотум недоверия.
Мир
24.11.2018
В Египте нашли гробницу служителя храма Амона
Ученые обнаружили саркофаг с мумией, а также различные предметы, включая погребальные фигурки "ушебти" и погребальную маску.
Мир
24.11.2018
Испания достигла соглашения с ЕС по Гибралтару
Испания снимает вето и проголосует в воскресенье за Brexit, заверил премьер-министр Педро Санчес.
Мир
24.11.2018
Туск подтвердил проведение саммита ЕС по Brexit
В критические дни страны Евросоюза прошли тест на солидарность и единство, отметил Дональд Туск.
Мир
23.11.2018
ЕС поддержит устойчивое развитие в Центральной Азии
Брюссель выделит на различные региональные программы в Центральной Азии 124 млн евро. Финансовую поддержку получат Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.
Мир
23.11.2018
Лавров считает вымышленной ситуацию вокруг Азова
С апреля не было ни одной жалобы на проверки судов в Азовском море со стороны России, утверждает глава МИД РФ.
Мир
23.11.2018
Нефть просела еще на доллар за несколько часов
Нефть за день подешевела почти на четыре доллара. С начала недели стоимость Brent обвалилась на 12%.
Мир
23.11.2018
Визит Путина в Крым: Киев направил Москве ноту
В Киеве заявили о грубом нарушении государственного суверенитета и международного права. В России ответили, что не принимают протест.
Мир
22.11.2018
Франция ввела санкции за убийство журналиста Хашогги
Правительство ФРГ еще несколько дней назад ввело визовые запреты для 18 подозреваемых в причастности к убийству саудовского журналиста. Теперь примеру Берлина последовал Париж.
Мир
22.11.2018
Рада поддержала курс на членство в ЕС и НАТО
Законопроект исключает из Основного закона возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине.
Мир
22.11.2018
В РФ оценили назначение Марчука переговорщиком
Назначение Марчука придаст новый импульс работе контактной группе по Донбассу, надеется Грызлов.
Мир
22.11.2018
Желтые жилеты. Во Франции протестуют сотни тысяч
Многотысячные протесты против повышения цен на топливо были организованы через социальные сети.
Мир
21.11.2018
Комментарий: Трамп позволяет Эр-Рияду выйти сухим из воды
Президент США Дональд Трамп фактически снимает с саудовских властей ответственность за жестокое убийство Джамаля Хашогги. Это не должно оставаться без последствий, считает Михаэль Книгге.
Мир
21.11.2018
В Конгрессе США изучат переписку Иванки Трамп
Дочь президента США не менее чем в 100 случаях связывалась с представителями администрации со своего частного адреса.
Мир
21.11.2018
Европейский суд усилил права беженцев на получение социальной помощи
В Австрии беженцам, которые имеют лишь временный вид на жительство, платят меньшие пособия. Европейский суд счел это нарушением законов ЕС.
Мир
21.11.2018
Мэй обсудила с Юнкером вопросы "Брекзита"
Встреча в Брюсселе стала частью переговоров о будущих отношениях Брюсселя и Лондона после выхода Великобритании из ЕС. На 26 ноября назначен внеочередной саммит ЕС по "Брекзиту".
Мир
21.11.2018
Названа дата и место новой "нормандской встречи"
"Нормандская встреча" на уровне политических директоров внешнеполитических ведомств запланирована на следующую неделю в Берлине.
Мир
20.11.2018
Меркель обвинила Россию в нарушении договора о РСМД
Канцлер ФРГ поддержала президента США, обвинившего Россию в нарушении ДРСМД. По словам Меркель, Москва уже давно не придерживается предписаний этого договора.
Мир
20.11.2018
Компании из РФ попали под антииранские санкции США
Российские компании попали в санкционный список в связи с подозрением в поставках нефти из Ирана в Сирию.
Мир
20.11.2018
Япония запланировала экспедицию на поиски воды на Луне
Япония планирует запуск международной исследовательской экспедиции на месячный полюс в 2023 году для подтверждения наличия там воды.