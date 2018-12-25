Папа Римский помолился за мир в Украине

Источник: Корреспондент.net

Папа Римский Франциск в традиционном рождественском послании Urbi et Orbi упомянул Украину и попросил для нее мира. Как сообщает Vatican News, в этом году тема братства была главной в рождественском послании понтифика.

Помимо Украины, Папа Римский попросил мира для Сирии, Йемена, Венесуэлы, Никарагуа, а также завершения конфликтов в Африке и на Корейском полуострове.

"Пусть же Господь, который рождается, принесет облегчение дорогой Украине, которая с нетерпением хочет заново вернуть прочный мир, который все еще запаздывает. Только с миром, который уважает права каждого народа, страна сможет подняться после понесенных страданий и восстановить достойные жизненные условия для своих граждан", - отметил понтифик.