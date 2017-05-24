Папа Римский смутил Меланью Трамп, спросив, чем она кормит мужа

Источник: 112.ua

Папа Римский Франциск поинтересовался у первой леди США Мелании Трамп, кормит ли она супруга традиционной словенской выпечкой. Об этом в среду, 24 мая, сообщает The Telegraph.

"Во время рукопожатия папа кивнул на президента США Дональда Трампа и спросил у его супруги: "Чем вы его кормите? Потицей?" Первая леди сначала выглядела озадаченно. Она, вероятно, решила, что речь идет о пицце, — однако потом поняла, о чем говорит папа Франциск, и ответила: "Потицей, да", - отмечает издание.

Диалог велся через переводчика, понтифик говорил по-испански.

Стоит отметить, что Мелания Трамп - уроженка Словении. Национальное словенское блюдо потица - это рулет из дрожжевого теста с различными начинками.

Представители пресс-службы Ватикана сообщили журналистам, что папа Римский очень любит это блюдо и всегда заводит разговор о нем при встрече с гостями из Словении.