Парад в Киеве прошел без провокаций - полиция

Источник: Корреспондент.net

Парад ко Дню независимости в центре Киева прошел без провокаций и грубых нарушений общественного порядка. Об этом в пятницу, 24 августа, сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, информирует пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.

По его словам, во время поверхностных проверок в фильтрационных центрах не проявляли опасных предметов и веществ.

"Военный парад прошел спокойно, без эксцессов и провокаций. Грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано. Уже открыты улицы и восстановлено движение транспорта. Закрытой для автомобилей остается только улица Крещатик, которая является пешеходной в выходные и праздничные дни", - отметил Крищенко.