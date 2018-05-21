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21.05.2018

Парагвай открыл посольство в Иерусалиме

Источник: DW

Парагвай стал второй страной, которая вслед за США перенесла свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. В церемонии открытия парагвайского дипломатического представительства в понедельник, 21 мая, участвовали парагвайский президент Орасио Картес, а также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Великий день"

"Это исторический день, который укрепляет связи между Парагваем и Израилем", - указал Кортес. В свою очередь Нетаньяху заявил о "великом дне для Израиля и для Парагвая", а также о "глубокой благодарности израильского народа". Между тем представитель Организации освобождения Палестины Ханан Ашрави решительно осудил перенос парагвайского посольства в Иерусалим, назвав его "провокационной и безответственной мерой", прямо противоречащей международному праву.

Свое израильское посольство в Иерусалим 16 мая официально перенесла Гватемала, на торжественной церемонии присутствовал президент этой страны Джимми Моралес и Биньямин Нетаньяху. Двумя днями ранее, вопреки международным протестам, в Иерусалиме открылось посольство США. Этот шаг спровоцировал массовые протесты палестинцев на границе сектора Газа и Израиля. Израильские солдаты применили огнестрельное оружие для усмирения десятков тысяч протестующих. В результате 60 палестинцев были убиты, более 2770 человек получили ранения.

В мировом сообществе очень критично относятся к переносу посольств в Иерусалим. По мнению подавляющего большинства государств, статус этого города должен быть определен на мирных переговорах между Израилем и палестинцами. Такой линии придерживается и Евросоюз. Палестинцы желают сделать восточную, оккупированную Израилем часть Иерусалима столицей их будущего государства. Израиль считает этот город своей неделимой столицей.

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