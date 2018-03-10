10.03.2018
Паралимпиада-2018: биатлонист Виталий Лукьяненко завоевал первое золото для Украины
Источник: Українські новини
Виталий Лукьяненко завоевал первую золотую награду для Украины на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане (Республика Корея).
Лукьяненко занял первое место в биатлонной гонке на 7,5 километров среди спортсменов с нарушением слуха. Бронзовым призером в этой дисциплине стал украинец Анатолий Ковалевский. Ярослав Решетинский финишировал 4-м, Юрий Уткин - 5-м, Дмитрий Сюарко - 6-м, Александр Казик - 8-м, Александр Махоткин - 12-м.
Для Виталия Лукьяненко это шестая Паралимпиада и пятое "золото". Всего в активе украинского спортсмена 10 паралимпийских медалей.
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