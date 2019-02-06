Парень нашел на кухне неизвестных науке существ

Источник: Корреспондент.net

Мужчина по имени Тим из города Окленд, Новая Зеландия, обнаружил на кухне неизвестных существ.

Житель Новой Зеландии обнаружил на кухне у матери неизвестных животных. Он сам не смог опознать находку, поэтому снял их на видео, и опубликовал на своей странице в Facebook.

На ролике видно, как на ладони парня лежат несколько существ, одно из которых шевелит хвостом.

Пользователи сети также не смогли идентифицировать существ. Одни написали, что это похоже на половину мышонка, другие – на маленькую летучую мышь. Один из юзеров написал, что будет считать это монтажом, аргументируя такое решение тем, что только так он сможет уснуть.

Не помогли пользователям и ученые. Новозеландский энтомологический отряд предположили, что это могут быть лапки мотылька. Если кот недавно его съел, оставив лапки, то они могли шевелиться.

Независимый эксперт по насекомым выдвинул теорию, что это новый вид длиннохвостых червей. В университете Окленда вообще не поверили в подлинность видео.



