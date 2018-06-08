Париж и Берлин представят предложения по Донбассу
Источник: Корреспондент.net
В понедельник, 11 июня, в Берлине состоится встреча глав МИД стран нормандской четверки, на которой Франция и Германия намерены представить свои инициативы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель МИД Франции, передает ТАСС.
В этой связи Франция и Германия, отметил представитель французского внешнеполитического ведомства, выступят "с предложениями действий в каждой из вышеупомянутых сфер с тем, чтобы добиться возникновения положительной динамики, которая позволит продвигаться к полной реализации минских соглашений".
Как подчеркивается в заявлении, эти предложения могут также поспособствовать "восстановлению, на основе осуществления локальной автономии, суверенитета Украины над территориями, находящимися в настоящее время под контролем сепаратистов".
Французское дипломатическое ведомство в этой связи также напоминает, что "министерская встреча в Берлине проводится как результат недавних контактов, осуществленных между главами государств и правительств стран "нормандской четверки".