Париж настаивает на продолжении переговоров после убийства Захарченко
Источник: DW
МИД Франции уверен, что убийство лидера самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР") Александра Захарченко не должно повлиять на соблюдение существующих договоренностей и на проведение дальнейших переговоров.
"Именно тогда, когда возникает напряженность, должны проводиться честные переговоры", - отмечают во французском внешнеполитическом ведомстве.
Москва и Киев об убийстве Захарченко
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 1 сентября, что после убийства Захарченко невозможно говорить о проведении встреч в "нормандском формате" в ближайшее время. Лавров расценил убийство главы "ДНР" как провокацию, направленную на срыв минских договоренностей.
Лидер "ДНР" Александр Захарченко скончался 31 августа в больнице от ранений, полученных в результате взрыва в донецком ресторане "Сепар". В России в его убийстве обвиняют украинские спецслужбы. В свою очередь руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Игорь Гуськов заявил, что в Киеве допускают несколько версий произошедшего: это и внутренние криминальные конфликты в среде боевиков, и попытки спецслужб РФ устранить одиозную фигуру, которая, по его словам, "мешала россиянам и стала лишней".