Париж настаивает на продолжении переговоров после убийства Захарченко

"Именно тогда, когда возникает напряженность, должны проводиться честные переговоры", - отмечают во французском внешнеполитическом ведомстве.

Москва и Киев об убийстве Захарченко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 1 сентября, что после убийства Захарченко невозможно говорить о проведении встреч в "нормандском формате" в ближайшее время. Лавров расценил убийство главы "ДНР" как провокацию, направленную на срыв минских договоренностей.

Лидер "ДНР" Александр Захарченко скончался 31 августа в больнице от ранений, полученных в результате взрыва в донецком ресторане "Сепар". В России в его убийстве обвиняют украинские спецслужбы. В свою очередь руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Игорь Гуськов заявил, что в Киеве допускают несколько версий произошедшего: это и внутренние криминальные конфликты в среде боевиков, и попытки спецслужб РФ устранить одиозную фигуру, которая, по его словам, "мешала россиянам и стала лишней".