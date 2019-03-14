Парламент Британии проголосовал против нового референдума о Brexit

Источник: Корреспондент.net

Парламент Великобритании большинством голосом отклонил поправку, предлагавшую провести второй референдум по вопросу о Brexit.

Отмечается, что за поправку, предлагавшую продлить действие статьи 50 Лиссабонского договора, чтобы провести еще один референдум, поддержали лишь 85 депутатов Палаты общин, а 334 выступили против.

Согласно замыслу авторов отклоненной поправки, на референдуме британцам предлагалось бы проголосовать, выходить ли из Евросоюза на условиях, которые согласует парламент, либо не выходить.

Речь идет о поправке к предложению премьера Великобритании Терезы Мэй, по которому парламент проголосует позже в четверг. Глава правительства просит парламент определить, следует ли просить у ЕС переноса срока выхода Великобритании из ЕС на 30 июня 2019 года.