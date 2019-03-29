Парламент Британии снова отклонил сделку по Brexit

Источник: Корреспондент.net

Палата общин парламента Великобритании в пятницу, 29 марта, (в день, когда должен был состояться Brexit)в третий раз подряд отвергла проект соглашения с ЕС об условиях выхода страны из состава союза.

Против сделки правительства премьер-министра Терезы Мэй проголосовали 344 депутата, поддержали ее 286 народных избранников.

Принятие сделки означало бы, что у депутатов было бы время до 22 мая, чтобы согласовать все остающиеся вопросы, связанные с "разводом" с ЕС, а Великобритания покинула бы европейское сообщество в упорядоченной форме менее чем через два месяца. Нынешний исход голосования означает, что риск "жесткого" Brexit, то есть без сделки вовсе, возрастает.

После голосования Мэй сообщила, что парламент 1 апреля продолжит искать альтернативы Brexit.

В то же время, председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил в Twitter, что ЕС соберется 10 апреля на экстренный саммит по ситуации вокруг Brexit.

Ранее палата общин британского парламента согласилась на условия Евросоюза, касающиеся переноса сроков Brexit. Депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки с ЕС.