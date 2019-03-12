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12.03.2019

Парламент Британии вновь отверг сделку по Brexit

Источник: Корреспондент.net

Британские депутаты во вторник, 12 марта, повторно отклонили план выхода Великобритании из Евросоюза, который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Брюсселем.

Против сделки проголосовал 391 член Палаты общин, за нее – 242 депутата. Во время первого голосования в январе перевес противников сделки был более существенным – 230 голосов.

Мэй ранее во вторник призывала членов парламента проголосовать за предложенную ею сделку.

"Если эта сделка не будет одобрена, мы можем проиграть Brexit", – сказала она в ходе выступления в парламенте.

После того как Палата общин отвергла сделку, ей предстоит еще как минимум одно голосование: Тереза Мэй обещала, что в случае провала голосования, 13 марта депутаты проголосуют за то, готовы ли они к тому, что Великобритания выйдет из ЕС без согласования сделки. Если члены парламента поддержат выход из ЕС без сделки, то Brexit состоится 29 марта без каких бы то ни было договоренностей с Брюсселем.

Если же депутаты отвергнут возможность выхода из ЕС без соглашения, то им предстоит еще одно голосование. 14 марта они решат, следует ли Лондону попросить у Брюсселя отложить дату Brexit.

Накануне стало известно, что Тереза Мэй и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласовали изменения в тексте соглашения c ЕС по Brexit.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС сделал финальные предложения по Brexit.

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