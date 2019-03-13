Парламент Британии выступил против жесткого Brexit

Источник: Корреспондент.net

Парламент Великобритании поддержал поправку к правительственному законопроекту, что препятствует реализации выхода страны из ЕС (Brexit) без соглашения при любых обстоятельствах.

По данным издания, предложение поддержали 312 парламентариев, а против голосовали - 308.

Отметим, что эта поправка была внесена депутатом от Консервативной партии Кэролайн Спелман.

Как ожидается, после отклонения предложения по выходу без соглашения, парламентарии в четверг проголосуют за отсрочку Brexit, продлив его по статье 50 - правовым механизмом, который позволяет выйти Великобритании из ЕС.

Ранее Евросоюз заявил, что ему нужно "убедительное обоснование", прежде чем он согласиться на хоть какую-то отсрочку.